Galaxy S21 FE, prezzo in picchiata: oggi è un best-buy

Se c’è un momento giusto per acquistare un nuovo smartphone è quando passano alcuni mesi dall’uscita ufficiale sul mercato e nel frattempo escono sul mercato nuovi modelli. Per restare ancora attrattivo, i siti di e-commerce sono obbligati a diminuire i prezzi, facendolo diventare ben presto un best buy. Ed è esattamente quello che sta accadendo in questi giorni con il Galaxy S21 FE, primo smartphone lanciato quest’anno da Samsung e ancora molto attuale. Sebbene siano passati alcuni mesi dall’uscita ufficiale, il telefono cellulare resta ancora molto attrattivo, grazie a una scheda tecnica performante. Per capirlo basta poco: schermo con refresh rate a 120Hz, processore ultra-prestazionale e un comparto fotografico che assicura foto e video perfetti in qualsiasi situazione.

Oggi lo smartphone è ancora più interessante grazie allo sconto speciale che troviamo su Amazon. Infatti, il Galaxy S21 FE lo troviamo disponibile con uno sconto di ben il 34% e si risparmiano più di 260€ sul prezzo di listino. SI tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e anche di una delle migliori offerte di tutto il web. Lo si può acquistare anche a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Insomma, il Galaxy S21 FE ha tutte le carte in regola per essere un vero best-buy. E anche uno dei migliori dispositivi in questo momento sul mercato.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Tutto quello che si cerca in un top di gamma in questo 2022, con in più l’affidabilità garantita da Samsung. Il lancio del Galaxy S21 FE è passata un po’ in sordina, ma abbiamo di fronte un vero top di gamma con pochi eguali sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo.

In primis troviamo un display veramente top e con dimensioni piuttosto contenute. Lo schermo è da 6,4" con cornici praticamente inesistenti con una risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120Hz grazie alla tecnologia Super Smooth. La frequenza di aggiornamento così elevata rende lo smartphone molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Oltre a essere super veloce, lo schermo è anche molto resistente grazie alla presenza del vetro Gorilla Glass Victus che lo protegge dalle crepe e dalle cadute. La tecnologia Eye Comfort Shield, invece, protegge gli occhi dalla fastidiosa luce blu e permette di non affaticare troppo gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Il motore di tutto è il processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il vero salto di qualità rispetto alla serie Galaxy S21 è il comparto fotografico e non poteva essere altrimenti. Samsung ha seguito i consigli dei fan (FE presente nel nome dello smartphone è l’acronimo proprio di Fan Edition) e ha integrato una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12MP, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e da una fotocamera da 8MP. Il tutto condito da una fotocamera selfie da 32MP. Ma non finisce qui, perché l’azienda sudcoreana ha dotato l’app fotocamera delle migliori tecnologie del momento che utilizzano l’intelligenza artificiale e che migliorano la qualità delle foto e dei video. Molto utile la modalità notte che permette di scattare immagini luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

Chiudiamo con la batteria da ben 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida basta poco più di un’ora per avere il massimo dell’autonomia.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy S21 FE in offerta con uno sconto speciale. Solo oggi è disponibile a un prezzo di 508€ grazie allo sconto del 34%: si risparmiano ben 260€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva direttamente durante la fase di pagamento (leggete bene il regolamento per capire come funziona). La spedizione viene curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore per i clienti Prime.

Galaxy S21 FE

