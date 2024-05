Più vecchi, ma non più saggi: pronti a emozionarsi con Trying 4

Trying, l’emozionante serie tv comedy sull’adozione, sta per tornare con la quarta stagione: ecco anticipazioni e notizie su trama e cast

Fonte foto: Apple TV+

Esce fra poche settimane su Apple TV+ la quarta stagione di Trying. Applaudita da pubblico e critica, la serie tv britannica sull’adozione ha saputo scaldare il cuore, divertire ed emozionare gli spettatori. Così promettono di fare anche le puntate di imminente uscita. Nel nuovo ciclo di episodi sono passati sei anni dal finale della stagione 3: Nikki (interpretata da Esther Smith, nominata ai BAFTA) e Jason (Rafe Spall, candidato ai SAG Awards) sono ormai diventati esperti genitori adottivi. Ma le difficoltà da affrontare non sono finite e, anzi, la coppia si trova di fronte a una situazione delicata e complessa da gestire.

Trailer e trama di Trying stagione 4

Nelle prime stagioni di Trying, Jason e Nikki desiderano diventare genitori, ma non riescono a concepire un figlio. Quando decidono di ricorrere all’adozione, però, si scontrano con un processo lungo e complicato. La prima stagione della serie tv è uscita nel 2020 su Apple TV+, piattaforma su cui sono disponibili anche le stagioni 2 e 3.

Nella quarta stagione di Trying molte cose sono cambiate rispetto agli inizi della storia. Jason e Nikki infatti hanno ormai costruito una piccola e adorabile famiglia e sono stati capaci di circondarsi da un’eccellente rete di supporto. Le loro capacità genitoriali vengono però messe ancora una volta alla prova quando la loro figlia adolescente Princess (interpretata da Scarlett Rayner) esprime il desiderio di instaurare un legame con la madre naturale.

Trying 4: chi canta la colonna sonora?

Nel trailer di Trying 4 c’è anche un assaggio della colonna sonora della nuova stagione, che è firmata dalla pop star londinese Beka. Nel trailer in particolare si sente il nuovo singolo intitolato “Forever”. Nella quarta stagione ci saranno anche altre canzoni originali dell’artista, che verranno presentate in ogni episodio.

In un post sulla sua pagina Instagram, in occasione dell’uscita del singolo “Forever”, Beka ha detto di aver lavorato «per un anno su un album per l’incredibile serie tv Trying». Il tema dell’adozione, centrale nella serie tv, ricorre anche nelle canzoni scritte appositamente per la quarta stagione. Beka ha inoltre detto che si tratta di un tema che è molto vicino anche alla sua identità e alla sua storia.

Nelle precedenti stagioni la colonna sonora è stata firmata da Maisie Peters (stagione 2) e dai Bear’s Den (stagione 3).

Il cast di Trying 4

Oltre agli interpreti già citati, nel cast della quarta stagione di Trying tornanp Sian Brooke e Darren Boyd (vincitore del BAFTA). Cooper Turner è una new entry, così come la già nominata Rayner.

La serie tv è prodotta da BBC Studios ed è scritta e creata da Andy Wolton, che è anche produttore esecutivo insieme a Josh Cole, Sam Pinnell e Chris Sussman.

Quando esce Trying 4

La quarta stagione di Trying esce il 22 maggio 2024 su Apple TV+. Saranno subito disponibili i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata a settimana, ogni mercoledì.

Le puntate sono in tutto otto, dunque il finale della quarta stagione uscirà il 3 luglio.