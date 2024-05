Serie A, come vedere in TV e in streaming la trentacinquesima giornata

Scopri come guardare in TV e in streaming il trentacinquesimo turno di Serie A in TV e in streaming su DAZN, Sky e NowTV.

Mancano quattro giornate alla conclusione del campionato e c’è ancora piena lotta per i posti nell’Europa che conta e per la salvezza. Questo trentacinquesimo turno arriva in una fase decisiva della stagione, con ben tre italiane nelle semifinali delle coppe europee (Roma, Atalanta e Fiorentina, le stesse che lottano anche per la qualificazione europea) e con un calendario fitto di appuntamenti. Per questo motivo diventa ancora più importante arrivare freschi e preparati agli appuntamenti importanti. Uno di questi riguarda proprio la Roma, che domenica sera all’Olimpico ospiterà la Juventus. Una vittoria permetterebbe alla Juventus di avere la qualificazione in Champions praticamente in tasca, mentre i giallorossi hanno bisogno dei tre punti per allontanare il più possibile l’Atalanta, sesta in classifica. In zona salvezza, invece, il Sassuolo (penultimo) ha una delle sfide più complicate e ospita in casa l’Inter fresca Campione d’Italia. L’Udinese, invece, gioca tra le mura amiche contro il Napoli e ha bisogno di punti per aggiuntare Empoli, Frosinone e Verona che al momento hanno due punti in più e sono salve.

Tutte le partite di questo trentacinquesimo turno di Serie A 2023-2024 le puoi vedere su DAZN, mentre Sky e NowTV trasmetteranno come al solito tre partite: Torino – Bologna, Sassuolo – Inter e Cagliari – Lecce.

Partite ed orari trentacinquesimo turno Serie A

Giornata spezzatino divisa su quattro giorni. Si comincia venerdì alle ore 20:45 con una partita importante in ottica qualificazione in Europa. Il Torino che può ancora agguantare la Conference League, ospita il Bologna, quarto in classifica e alla ricerca di punti per la Champions League. Il sabato si apre alle 18:00 con Monza – Lazio, mentre il sabato sera vede di scena l’Inter sul campo del Sassuolo. Il lunch game della domenica è una partita molto importante per la salvezza: Cagliari – Lecce, con la squadra di Ranieri che ha bisogno dei tre punti per uscire dalle sabbie mobili. Alle 15:00 doppio appuntamento, con un occhio sempre alla salvezza: Empoli – Frosinone (scontro diretto) e Verona – Fiorentina. Alle 18:00 il Milan ospita il Genoa a San Siro, mentre alle 20:45 il big match della giornata tra Roma e Juventus. Lunedì doppio appuntamento: alle 18:00 Salernitana – Atalanta, alle 20:45 Udinese – Napoli.

Venerdì 3 maggio ore 20:45: Torino-Bologna – Dazn e Sky

Sabato 4 maggio ore 18:00 Monza-Lazio – Dazn

Sabato 4 maggio ore 20:45: Sassuolo-Inter – Dazn e Sky

Domenica 5 maggio ore 12:30: Cagliari-Lecce – Dazn e Sky

Domenica 5 maggio ore 15:00: Empoli-Frosinone – Dazn

Domenica 5 maggio ore 15:00: Verona-Fiorentina – Dazn

Domenica 5 maggio ore 18:00: Milan-Genoa – Dazn

Domenica 5 maggio ore 20:45: Roma-Juventus – Dazn

Lunedì 6 maggio ore 18:00 Salernitana-Atalanta – Dazn

Lunedì 6 maggio ore 20:45: Udinese-Napoli – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

Per poter vedere tutte le partite del trentacinquesimo turno di Serie A su DAZN bisogna essere abbonati al pacchetto Standard o Plus. Le differenze tra i due riguardano principalmente il numero di dispositivi che puoi aggiungere al tuo profilo e quante persone possono vedere contemporaneamente la piattaforma su linee dati differenti. Oltre a tutta la Serie A hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: la Liga spagnola, l’Europa League, la Conference League, il meglio degli incontri di pugilato e anche due canali di Eurosport e che in questo periodo trasmettono il Giro d’Italia.

Quali partite della trentacinquesima giornata vedere su Sky e NowTV

Gli abbonati Sky e NowTV al pacchetto sport hanno accesso a tre partite di Serie A. In questo turno i match prescelti sono:

Torino – Bologna, venerdì

Sassuolo – Inter, sabato

Cagliari – Lecce, domenica.

Le partite possono anche essere viste in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGO, accessibile agli utenti Sky, oppure l’app di NowTV. Per chi ancora non è abbonato, c’è l’offerta di NowTV che permette di avere l’abbonamento al Pass Sport annuale scontato del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Oltre alla Serie A, hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato, tra cui la Premier Leuague, la Formula 1, la MotoGP, il Giro d’Italia (sui canali di Eurosport), i playoff della NBA e tantissimo altro.

