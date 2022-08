Galaxy S21 FE, sconto incredibile: a questo prezzo è un affare

In questa prima decade di agosto abbiamo visto diverse offerte che riguardano gli smartphone, anche piuttosto interessanti visto il periodo vacanziero. Finora, però, era mancata una vera offerta per un dispositivo top di gamma, come ad esempio quella che troviamo su Amazon per il Galaxy S21 FE. Lo smartphone di Samsung, uno dei primi a essere lanciato sul mercato in questo 2022 è disponibile con un super sconto del 33% e si risparmiano più di 250€ sul prezzo di listino. Per un device con caratteristiche top si tratta di un prezzo molto interessante e che lo fa diventare un best buy. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon bisogna cliccare qui.

Essendo uscito sul mercato all’inizio del 2022, troviamo sul Galaxy S21 FE le migliori componenti del momento. A partire da un ottimo processore come lo Snapdragon 888 che non ha bisogno di molte presentazioni, passando per uno schermo AMOLED con refresh rate a 120Hz, fino ad arrivare a un comparto fotografico posteriore composto da tre sensori e giudicato dagli esperiti di DxOMark addirittura migliore rispetto a quello del Galaxy S21 "normale". Lo smartphone di Samsung, spesso sottovalutato in questo inizio d’anno, si è rivelato uno dei migliori per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. E a questo prezzo e con questo sconto è davvero un best buy.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Da oramai alcuni anni Samsung lancia una Fan Edition del suo smartphone di punta. Il lancio avviene sempre alcuni mesi dopo rispetto alla serie "ufficiale", in modo da raccogliere le richieste degli utenti e realizzare uno smartphone pensato per loro. E il Galaxy S21 FE è esattamente questo: per capirlo basta vedere la scheda tecnica.

Partiamo dallo schermo. Troviamo un display AMOLED da 6,4" e con tecnologia Super Smooth 120Hz. Come si può intuire dal nome, abbiamo una frequenza di aggiornamento che arriva fino a un massimo di 120Hz e che rende il dispositivo molto più fluido, soprattutto con il feed dei social e con le app dei videogame. Presente anche il vetro protettivo Gorilla Glass Victus che lo protegge dalle cadute accidentali. Sotto la scocca trova posto il potente processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Un ottimo lavoro è stato fatto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben tre sensori, con quello principale da 12MP, poi un ultra-grandangolare sempre da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera selfie è da 32MP. Nell’app fotocamera troviamo le classiche modalità di scatto di Samsung per migliorare la qualità dei colori e per fotografare anche quando c’è poca luce. Non manca la funzione Space Zoom 30x per scattare foto a grande distanza senza perdere di qualità.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che supporta anche la ricarica rapida.

Galaxy S21 FE in offerta: prezzo e sconto su Amazon

Il Galaxy S21 FE è disponibile su Amazon a un prezzo di 517,12€, con uno sconto di ben il 33% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio supera i 250€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone dell’azienda sud-coreana viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Galaxy S21 FE