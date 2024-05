I dieci anni della serie Gomorra: appuntamento speciale in tv

Fonte foto: Emanuele Scarpa/Sky

Sono passati dieci anni dal debutto della serie tv Gomorra, che esordiva su Sky con la prima stagione il 6 maggio del 2014. È proprio Sky a non avere intenzione di far passare questo anniversario sotto silenzio: anzi, ci sono in serbo diverse sorprese per gli spettatori. A partire da Gomorra – La serie: 10 anni dopo, uno speciale inedito che riunisce ancora una volta davanti alla telecamera le attrici e gli attori iconici della celebre serie tv italiana.

Gomorra dieci anni dopo: dove vedere lo speciale

Gomorra – La serie: 10 anni dopo coinvolge gli attori Marco D’Amore (che nella serie tv ha interpretato Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (alias Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel).

Di nuovo riuniti davanti alle telecamere, attori e attrici ricordano l’avventura vissuta sul set ripercorrendo, tra aneddoti e riflessioni, le tappe più importanti di una produzione che ha cambiato la tv italiana, oltre che le loro vite.

Lo speciale Gomorra – La serie: 10 anni dopo sarà trasmesso sabato 25 maggio 2024 in prima serata su Sky Atlantic. La puntata sarà visibile anche in streaming su NOW e sarà disponibile on demand.

Come vedere Gomorra la serie

Ma le sorprese, come anticipato, non finiscono qui. Dal 25 maggio al 2 giugno Sky attiva infatti il canale speciale Sky Atlantic Gomorra (alla posizione 111) che, come promette il nome, sarà interamente dedicato alla serie tv prodotta da Sky e Cattleya, parte di ITV Studios.

È dunque questa l’occasione giusta per dedicarsi a una super maratona della serie tv, visto che sul canale verranno trasmesse le cinque stagioni di Gomorra. Non solo: in programmazione ci sono anche il film L’immortale diretto da Marco D’amore (la cui trama fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione della serie tv) e diversi contenuti speciali che raccontano il dietro le quinte della produzione.

Gomorra in streaming gratis

È possibile vedere Gomorra in streaming gratis? Non l’intera serie tv, ma almeno il primo episodio sì! In occasione dei dieci anni dal debutto, infatti, Sky il 6 maggio 2024 ha pubblicato la prima puntata della prima stagione sul suo canale YouTube, dove può essere vista liberamente da chiunque.

A che punto è il prequel di Gomorra

Ispirata dal libro di Roberto Saviano, la serie Gomorra racconta le spietate lotte per il potere e per i soldi che agitano le strade delle periferie di Napoli.

Divenuta la più popolare serie italiana all’estero, Gomorra è scritta da Leonardo Fasoli, Stefano Bises e Maddalena Ravagli con Ludovica Rampoldi, Giovanni Bianconi, Filippo Gravino, Enrico Audenino, Monica Zapelli e Roberto Saviano. Tra i vari registi che si sono avvicendati nel corso delle stagioni bisogna citare Stefano Sollima, Francesca Comencini e Marco D’Amore.

Come già annunciato, Sky e Cattleya sono attualmente al lavoro su un prequel di Gomorra che racconterà l’ascesa del boss Pietro Savastano. La sceneggiatura, firmata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, seguirà Pietro Savastano da quando era solo un ragazzo fino ai vertici del sottobosco criminale di Napoli.