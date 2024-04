Cosa sappiamo di Samsung Galaxy S24 FE

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle indiscrezioni condivise dal sito olandese Galaxy Club, Samsung sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone, il Samsung Galaxy S24 FE.

Dopo l’uscita del Samsung Galaxy S23 FE (in foto), arrivato sul mercato dopo tantissime incertezze, il futuro delle Fan Edition è stato in bilico e secondo alcuni commentatori il colosso coreano della tecnologia avrebbe dovuto abbandonare la produzione di modelli “economici“.

Voci mai confermate, chiaramente, e alla luce di quanto condiviso da Galaxy Club, probabilmente errate. Quindi, con buone possibilità, gli utenti dovranno prepararsi all’arrivo di una nuova Fan Edition.

Samsung Galaxy S24 FE, cosa sappiamo

Al momento, l’unica certezza è che Samsung sta lavorando a un nuovo smartphone con il nome in codice R12. Non sono disponibili maggiori informazioni ma, tenendo presente che R11 era il nome in codice del Samsung Galaxy S23 FE, è lecito supporre che questa nuova sigla stia a indicare proprio una nuova Fan Edition.

Ad onor del vero, questa non è la prima indiscrezione su questo smartphone e alcuni precedenti rumor avevano avanzato l’ipotesi che il device sarebbe arrivato sul mercato nel corso dell’estate 2024.

Una voce che ha messo subito in agitazione gli addetti ai lavori ma che, al momento, non ha trovato alcun riscontro e, se è vero che il progetto è ancora nelle fasi iniziali, con buone possibilità prima di mettere le mani sull’S24 FE bisognerà attendere, almeno, la fine del 2024 o l’inizio del 2025.

Samsung Galaxy S24 FE, come sarà

Le informazioni sulla scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S24 FE sono ancora pochissime e sono principalmente delle supposizioni fatte sulla base del precedente Samsung Galaxy S23 FE.

Il vecchio modello, infatti, ha una scheda tecnica piuttosto simile al Samsung Galaxy S22 migliorandone alcuni aspetti. Naturalmente sono stati più che evidenti anche i riferimenti al Samsung Galaxy S23, una decisione ovvia visto che si tratta proprio di una versione “economica” di quest’ultimo.

Detto questo, secondo le indiscrezioni, la nuova Fan Edition avrà con buone possibilità un display AMOLED, probabilmente, da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile a 120 Hz..

Il processore dovrebbe essere lo stesso Samsung Exynos 2400 che già è resente sugli S24 venduti sul mercato europeo. Tuttavia potrebbe arrivare anche una versione con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che trova posto, invece, all’interno della variante uscita su altri mercati o, se Samsung volesse risparmiare, persino uno Snapdragon 8 Gen 2 oppure, perché no, il nuovo Snapdragon 8s Gen 3. Al SoC, qualnque esso sia, potrebbero affiancarsi 8/12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, per mantenere basso il prezzo.

La speranza dei fan, a prescindere dal chip scelto, è che sul nuovo modello verranno implementate le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale on device di Galaxy AI.

Per quanto riguarda il comparto fotografico non si esclude la stessa tripla fotocamera già vista sull’S24 base con sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP, ma se Samsung volesse risparmiare potrebbe riproporre la stessa tripletta di Galaxy S23 FE: 50+12+8 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 12 MP.

Per le connessioni tutto dipenderà dal processore scelto, ma sicuramente ci sarà il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

Sconosciuta la batteria ma potrebbe essere la stessa da 4.000 mAh con ricarica cablata da 25 W in dotazione all’S24, con ricarica wireless a 15 W. Infine, il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente One UI 6.1.