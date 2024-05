Galaxy Tab S9 FE, l’offerta è strepitosa: sconto esagerato e minimo storico

Fonte foto: Samsung

Quando si è alla ricerca di una valida alternativa all’iPad, una delle prime soluzioni a cui si pensa sono i tablet di Samsung. E sicuramente non si commette un errore. Il produttore sud-coreano, infatti, è diventato un punto di riferimento anche per chi vuole acquistare un tablet Android e non vuole rivolgersi all’universo della mela morsicata. Se non si vuole spendere troppo e allo stesso tempo si è alla ricerca di un prodotto di qualità che permetta non solo un utilizzo da divano, il Galaxy Tab S9 FE è quello che fa per te.

I motivi sono tanti: è uscito da poco sul mercato, assicura ottime prestazioni, ma soprattutto è dotato della S Pen, il pennino magico presente anche su alcuni smartphone Samsung, ma che dà il meglio di sé su dispositivi come questo Galaxy Tab S9 FE. L’altro motivo per cui è il tablet che devi assolutamente acquistare oggi è il prezzo. Infatti, su Amazon lo trovi con uno sconto eccezionale del 31% che fa scendere il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo. Il risparmio è veramente considerevole: quasi 200 euro. Al momento difficilmente trovi di meglio e non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo crollato al minimo storico per questo ottimo tablet Samsung. Oggi trovi il Galaxy Tab S9 FE a un prezzo di 379 euro con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. E la promo non finisce qui. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo, in modo da poterlo provare accuratamente.

Galaxy Tab S9 FE: la scheda tecnica

Il Galaxy Tab S9 FE è un dispositivo con cui puoi veramente fare di tutto, e non solo semplicemente vedere film e serie TV. È la miglior alternativa a un PC portatile: se viaggi molto e non hai lo spazio a disposizione per avere sempre con te il notebook, questo è il tablet che fa per te.

E la scheda tecnica ci spiega il perché. Il Galaxy Tab S9 FE è dotato di uno schermo da 10,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz. I colori sono eccezionali e la frequenza di aggiornamento elevata ti permette un utilizzo più scorrevole nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Exynos 1380 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Il tablet di Samsung è dotato anche dell’utilissima S Pen, il pennino magico di Samsung che ti permette di prendere appunti, disegnare e fare tantissime altre cose sfruttando al meglio i 10,9 pollici dello schermo. Trovi anche delle app ad hoc che ti permettono di utilizzare a pieno tutte le funzioni dello smartphone.

Presente anche una fotocamera frontale da 12 megapixel che si rivela molto utile per le videochiamate di lavoro. Concludiamo con la batteria da 8.000mAh che ti accompagna per diverse ore senza nessun problema.