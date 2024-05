Serie A, come vedere in TV e streaming la trentaseiesima giornata

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Mancano solamente tre giornate alla fine del campionato e la situazione per la qualificazione in Europa e per la salvezza diventa sempre più ingarbugliata e interessante. Nella parte alta della classifica è lotta a tre per due posti in Champions League: Bologna, Atalanta e Roma sono separate da solamente quattro punti con i bergamaschi e i giallorossi a pari punti (con l’Atalanta che, però, ha una partita da recuperare con la Fiorentina, probabilmente il 2 giugno a campionato terminato). In questo trentaseiesimo turno di Champions League c’è proprio lo sconto diretto tra le due squadre a pari punti con l’Atalanta che ospita la Roma domenica alle ore 20:45. Anche il Bologna è impegnato in un big match per l’Europa: sabato alle 18:00 ospita il Napoli, all’ultima occasione per poter sperare ancora in una qualificazione europea. In ottica salvezza, interessante lo scontro tra Lecce e Udinese, con i friulani che hanno terzultimi che hanno un estremo bisogno di fare punti.

Tutte le partite di questo trentacinquesimo turno sono disponibili su DAZN di cui sette in esclusiva. Come al solito Sky e NowTV trasmettono tre partite: Milan – Cagliari, Lazio – Empoli e Fiorentina – Monza. Se ancora non avete un abbonamento a nessun servizio, potete sfruttare l’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV: oggi lo puoi acquistare con uno sconto del 33%. Oltre alla Serie A, hai accesso a un numero di contenuti praticamente infinito: la Premier League, la Formula 1, la MotoGP, la NBA (con i playoff cominciati da poche settimane), il meglio del tennis mondiale (tra cui il torneo di Roma che si sta giocando in questi giorni) e i canali di Eurosport che trasmettono anche il Giro d’Italia. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Serie A, partite e orari trentaseiesima giornata

Una giornata che potrebbe decidere molto sia in ottica salvezza sia in ottica qualificazione in Europa. Si parte venerdì sera alle ore 20:45 con Frosinone – Inter, con i ciociari che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle sabbie mobili della retrocessione. Sabato alle 18:00 il primo big match della giornata: Napoli – Bologna, mentre alle 20:45 il Milan ospita il Cagliari. Il lunch game della domenica è Lazio – Empoli, partita importantissima per entrambe le formazioni. I biancocelesti alla ricerca di punti per l’Europa, i toscani per la salvezza. Alle 15:00 il Sassuolo va alla ricerca di punti disperati per la salvezza a Genoa, e alla stessa ora altro match importante per la salvezza: Verona – Torino. Alle 18:00 la Juventus ospita la Salernitana: una vittoria assicurerebbe ai bianconeri la qualificazione in Champions League. Alle 20:45 l’altro big match della giornata che può decidere molto in ottica Champions: Atalanta – Roma. Lunedì si chiude il trentaseiesimo turno con Lecce – Udinese alle ore 18:30 e Fiorentina – Monza alle ore 20:45.

Venerdì 10 maggio ore 20:45: Frosinone-Inter – Dazn

Sabato 11 maggio ore 18:00 Napoli-Bologna – Dazn

Sabato 11 maggio ore 20:45: Milan-Cagliari – Dazn e Sky

Domenica 12 maggio ore 12:30: Lazio-Empoli – Dazn e Sky

Domenica 12 maggio ore 15:00: Genoa-Sassuolo – Dazn

Domenica 12 maggio ore 15:00: Verona-Torino – Dazn

Domenica 12 maggio ore 18:00: Juventus-Salernitana – Dazn

Domenica 12 maggio ore 20:45: Atalanta-Roma – Dazn

Lunedì 13 maggio ore 18:30: Lecce-Udinese – Dazn

Lunedì 13 maggio ore 20:45: Fiorentina-Monza – Dazn e Sky

Come vedere la Serie A su DAZN

La piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati di calcio è DAZN. Per vedere tutti i match di questa trentaseiesima giornata bisogna avere un abbonamento al pacchetto Standard oppure Plus. La differenza, oltre al prezzo, è legata principalmente al numero di dispositivi che puoi collegare al tuo profilo e a quante persone possono vedere contemporaneamente la piattaforma utilizzando una rete internet differente. Oltre a tutta la Seria A, su DAZN hai la possibilità di accedere a tantissimi altri contenuti: tutta la Serie B, la Liga spagnola, il campionato italiano di basket (con i playoff che stanno cominciando) e anche i canali di Eurosport che trasmettono il Giro d’Italia.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite del trentaseiesimo turno vedere su Sky e NowTV

Come al solito Sky e NowTV trasmettono tre partite di questo turno di Serie A. Le partite prescelte sono:

Milan – Cagliari – sabato ore 20:45

Lazio – Empoli – domenica ore 12:30

Fiorentina – Monza – lunedì ora 20:45.

Le partite possono essere viste anche in streaming utilizzando la piattaforma di SkyGo disponibile per tutti gli abbonati a Sky, oppure l’app di NowTV disponibile su qualsiasi dispositivo mobile. Per chi si abbona oggi al PassSport di NowTV approfitta di uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito e a tantissime esclusive, tra cui tutti i più importanti tornei di tennis, la Formula 1, la MotoGP e anche gli Europei di calcio che stanno per cominciare. Oltre alla finale di Champions League.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%