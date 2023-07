Samsung, questo smartphone top oggi costa pochissimo: prezzo in picchiata

I saldi su Amazon sono arrivati anche per i prodotti tecnologici. E non stiamo parlando delle offerte del Prime Day, l’evento estivo di Amazon che oramai si è concluso da alcune settimane. Ma delle promo di metà estate che vediamo in questo ultimo weekend di luglio e che sono davvero eccezionali e molto interessanti. Una delle più importanti riguarda il Galaxy S21 FE, smartphone top di gamma di Samsung uscito oramai da un anno, e che troviamo in offerta con uno sconto di ben il 46%. Lo si paga praticamente la metà e il risparmio totale supera i 350€. Una cifra enorme per uno smartphone. Questo dovrebbe far capire l’eccezionalità e l’unicità di questa promo.

Il Galaxy S21 FE è un telefono top di gamma e che Samsung ha realizzato seguendo i consigli dei propri fan. Infatti, FE è l’acronimo di Fan Edition: alcune delle componenti presenti nello smartphone sono state inserite seguendo i consigli proprio degli utenti. Scorrendo la scheda tecnica del dispositivo ci si accorge immediatamente che si tratta di un dispositivo che punta tutto sulle performance: processore Snapdragon ultra-prestazionale, tripla fotocamera posteriore professionale e uno schermo con fluidità top che rende più scorrevole l’utilizzo quotidiano. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo: difficile trovare un telefono top a questo prezzo.

Samsung Galaxy S21 FE: scheda tecnica

Non bisogna partire prevenuti: il fatto che lo smartphone sia uscito sul mercato da circa un anno non deve preoccuparci. Samsung lo ha dotato di componenti top di gamma e lo aggiorna regolarmente con le ultime release del sistema operativo e delle patch di sicurezza. A questo bisogna aggiungere una scheda tecnica che non lascia dubbi: è un top di gamma.

Partiamo dallo schermo, uno degli elementi che da sempre contraddistingue gli smartphone dell’azienda sud-coreana. Troviamo un display Dynamic AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz, per una fluidità straordinaria soprattutto con i videogame e le app social. Il display è anche molto resistente grazie al vetro Gorilla® Glass Victus™. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 888 (con modem 5G integrato) supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Ottimi i sensori scelti da Samsung per il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 12MP, fotocamera ultragrandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. Tre sensori versatili che permettono di scattare immagini in ogni situazione. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP e grazie alle modalità di scatto e all’intelligenza artificiale puoi scattare immagini da caricare subito sui tuoi profili social. Presente anche una "modalità notte" per scattare immagini con una buona qualità quando c’è poca luce.

La batteria da 4500mAh è la degna conclusione per uno smartphone che vi accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Il dispositivo è anche resistente all’acqua e alla polvere, come testimonia la certificazione IP68.

Offerta, sconto, prezzo su Amazon Samsung Galaxy S21 FE

Sconto eccezionale per il Galaxy S21 FE. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 414€, con uno sconto del 46%. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte che puoi troviare oggi su Amazon. Per farvi capire l’eccezionalità dell’offerta: il risparmio supera i 350€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Prime). La spedizione è gestita dal sito di e-commerce e lo ricevi a casa in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Quando si trova una promo di questo tipo non bisogna far altro che approfittarne subito.

