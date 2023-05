Galaxy S22, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto mai visto prima

Un top di gamma lo rimane (quasi) per sempre, anche a distanza di anni dall’uscita. A maggior ragione se sei un Samsung e dall’uscita ufficiale sul mercato è passato poco più di un anno. Stiamo parlando del Galaxy S22, top di gamma dell’azienda sudcoreana che finalmente troviamo in promo a un prezzo davvero concorrenziale. Definirlo top di gamma potrebbe essere quasi riduttivo: si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo premium che assicura prestazioni elevate in qualsiasi situazione. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata e che si adatta a tutti gli utilizzi: dalle app, ai video in altissima definizione fino all’utilizzo sotto stress.

Se a tutto questo aggiungi anche le super offerta disponibile oggi su Amazon, ecco che abbiamo a che fare con un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Da oggi, infatti, il Galaxy S22 nella versione da 256GB è in offerta con un doppio sconto che fa risparmiare più di 350€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La disponibilità è immediata, ma le scorte sono limitate. Se volete riceverlo nel giro di pochissimi giorni, dovete approfittarne subito.

Galaxy S22

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Con uno sconto di questo tipo il Galaxy S22 è un vero best-buy. E il motivo è molto semplice: le differenze rispetto al Galaxy S23 sono veramente minime. Se non volete spendere quasi 1000€ per il vostro nuovo smartphone, questa è una delle migliori scelte che possiate fare.

Scelta suffragata anche dalle caratteristiche dello smartphone. Il Galaxy S22 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,1" che lo rende molto compatto e maneggevole. Il refresh rate fino a 120Hz lo rende dinamico, mentre la tecnologia Vision Booster permette di vederlo benissimo in qualsiasi situazione, anche sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata dal processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna (il taglio più grande tra quelli disponibili per questo modello).

Uno dei punti forti del Galaxy S22 è sicuramente il comparto fotografico. Non a caso nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con tecnologia Nightgraphy che "illumina la notte" e assicura scatti perfetti anche in condizione di scarsa luminosità. Il comparto è composto da un sensore principale da 50MP, da un obiettivo ultragrandangolare da 12MP e da una fotocamera con teleobiettivo da 10MP. La fotocamera selfie, invece, è da 10MP. A supporto anche la tecnologia Space Zoom che permette di ingrandire fino a 30x senza perdere tanto di qualità.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida basta poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e prezzo super interessante per il Galaxy S22. Lo smartphone top di Samsung è disponibile a un prezzo di 567,15€, con uno sconto del 39%. Il prezzo finale di compone di un doppio sconto (è presente anche un coupon in pagina del valore di quasi 30€) e il risparmio totale supera i 350€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis riservato ai clienti Prime. Uno smartphone con queste caratteristiche a poco più di 550€ è un vero affare da non farsi sfuggire.

Galaxy S22