Galaxy S22, sconto esagerato: mai visto a questo prezzo

Quale è il momento migliore per acquistare uno smartphone top? Sicuramente non appena uscito: il prezzo è alle stelle e difficilmente è in sconto. Il nostro suggerimento è di aspettare l’uscita del modello successivo ed è proprio in quel momento che il prezzo comincia a scendere inesorabilmente. Ed è quello che sta accadendo in queste settimane al Galaxy S22, smartphone top di gamma che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un anno, resta ancora super valido e soprattutto viene supportato da Samsung con aggiornamenti continui, sia software sia di sicurezza. Telefonino che oggi troviamo a un super prezzo grazie allo sconto del 32% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Lo si paga quanto un top di gamma, ma le caratteristiche sono ancora quelle di uno smartphone premium.

Basta poco per capirlo: schermo Dynamic AMOLED da 6,1" e refresh rate fino a 120Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e tecnologia Nightography che rende luminose anche le immagini scattate al buio. A gestire il tutto c’è l’ottimo processore Exynos 2220 prodotto da Samsung e che assicura prestazioni elevatissime. A corredo di tutto c’è il lavoro fatto da Samsung per ottimizzare lo smartphone sia dal punto di vista hardware sia software e che permette alla batteria di arrivare a fine giornata senza troppo problemi. Se stavate cercando un vero top di gamma a un prezzo accessibile, lo avete trovato.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Uno smartphone che a un anno dall’uscita resta ancora uno dei migliori. E lo testimonia anche il bollino "Scelta Amazon" che troviamo nella pagina prodotto e che viene rilasciato solamente a quei dispositivi che rispettano precisi standard di qualità.

Con il Galaxy S22 Samsung ha fatto un deciso salto in avanti soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico e le immagini scattate in notturna. Il merito è della tecnologia Nightography in grado di "illuminare la notte". Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 10MP. I sensori fotografici sono realizzati con pixel di grandi dimensioni che riescono ad assorbire al meglio la luce. Tra le modalità di scatto non manca lo "Space Zoom" che sfrutta uno zoom fino a 30x per catturare anche i dettagli più nascosti.

Un altro dei punti forti del Galaxy S22 è lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,1" con risoluzione FHD e tecnologia Vision Booster per una grande visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Le dimensioni sono anche compatte, caratteristica che oramai si sta perdendo sempre di più. Il refresh rate fino a 120Hz lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. Il tutto viene gestito dal processore Exynos 2200 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Lo smartphone è pensato anche per la produttività con tutta una serie di app che permettono di fare call di lavoro e gestire documenti ed e-mail anche da remoto. La batteria ci accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S22 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Samsung Galaxy S22 in offerta a un prezzo di 599,90€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e di uno dei migliori di sempre. Un minimo storico da far invidia a tantissimi altri dispositivi. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 12 rate da 50€ al mese. Come capita spesso con queste offerte, il dispositivo è già disponibile per la spedizione e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Approfittatene subito, l’offerta è veramente eccezionale.

