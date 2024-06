Samsung, questo smartphone top a un prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: Samsung Newsroom

Nel novero degli smartphone top di gamma lanciati in questi mesi da Samsung c’è anche lui: il Galaxy S23 FE. In pochi lo considerano, ma si tratta di un ottimo dispositivo uscito da non tantissimo tempo sul mercato e che rappresenta l’ultima versione di una gamma di Samsung poco conosciuta ma che ci ha regalato ottimi dispositivi. L’acronimo FE sta per Fan Edition e si tratta di una versione speciale del Galaxy S23 con alcune migliorie rispetto al modello originale. Migliorie che seguono i consigli ricevuti dagli utenti dopo l’uscita dello smartphone e che vanno a correggere piccoli errori. Ad esempio, trovi un comparto fotografico potenziato e che scatta ottime immagini anche quando c’è poca luce. Ottime anche le prestazioni e lo schermo super fluido e che protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oggi, però, parliamo di questo smartphone non tanto per la scheda tecnica, bensì per l’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone top di gamma è in promo con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 250 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Nella fascia dei top di gamma è una delle migliori offerte che puoi trovare in questo ultimo fine settimana di giugno e fai un vero affare. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon clicca su questo link.

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione davvero da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S23 FE in offerta a un prezzo di 424 euro con uno sconto del 39% che ti fa risparmiare più di 250 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di una delle migliori offerte di tutto il web. A tutti gli effetti è un top di gamma molto affidabile, con componenti di ultima generazione e oggi lo paghi quanto un buon medio di gamma. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni e lo puoi anche provare con tutta calma avendo 14 giorni di tempo per fare il reso gratuito.

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE: la scheda tecnica

Uno smartphone top di gamma lo si riconosce per il trittico schermo-processore-fotocamera. E il Galaxy S23 FE eccelle in ognuna di queste componenti, grazie alle scelte compiute da Samsung e ai suggerimenti arrivati dalla community.

Lo smartphone è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottima anche la visibilità sotto la luce del sole grazie alla tecnologia Vision Booster che lo rende luminoso e brillante. Il processore è l’Exynos 2200 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung per questo smartphone, con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Passiamo al comparto fotografico, uno dei fiori all’occhiello di questo smartphone. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con obiettivo principale da 12 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10 megapixel. Samsung non ha lasciato nulla al caso e ha dotato lo smartphone degli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano istantaneamente la qualità delle immagini, soprattutto per le foto al buio.

Per chiudere c’è un’altra ottima notizia. Il Galaxy S23 FE ha già ricevuto l’aggiornamento che porta sullo smartphone Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che semplifica l’utilizzo della smartphone. Tante nuove funzionalità tutte disponibili gratuitamente. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

Galaxy S23 FE