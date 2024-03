Galaxy S23, il prezzo è crollato su Amazon: sconto mai visto prima

Oggi trovi il Galaxy S23 in offerta con un doppio sconto da cogliere al volo che fa risparmiare più del 40% sul prezzo di listino. Ecco come funziona l'offerta

Se state cercando l’offerta giusta per acquistare un nuovo smartphone in vista della Pasqua, questa è quella che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottima promo disponibile su Amazon per il Galaxy S23, smartphone top di gamma uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, ma che resta tuttora uno dei migliori sul mercato. Il merito è sia delle componenti, sia dei continui aggiornamenti software e di sicurezza rilasciati da Samsung. Il Galaxy S23 è un mostro di potenza: ottimo processore Snapdragon, tanta RAM e memoria e anche un comparto fotografico di livello superiore che non guasta mai.

A catturare l’attenzione oggi, però, è l’offerta disponibile su Amazon. Si tratta, infatti, di una promo speciale che non si era mai vista sul sito di e-commerce. Oltre allo sconto sostanzioso del 30% che trovi già in pagina e che ti fa risparmiare più di 300 euro, c’è anche un ulteriore coupon sconto di 100 euro. Per riscattare questo buono sconto basta inserire il codice "GALAI2803" in fase di pagamento nel carrello. Una procedura semplice e che ti porta via pochissimi secondi. Il risparmio, però, è consistente e supera i 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Galaxy S23

Amazon: come funziona l’offerta con codice sconto per il Galaxy S23

Un’opportunità veramente unica che sarebbe un vero peccato lasciarsela scappare. Oggi trovi il Galaxy S23 di Samsung in offerta a un prezzo di 629 euro, con uno sconto di poco superiore al 40%. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso del 30% presente in pagina, puoi aggiungere uno sconto supplementare di 100 euro. Per farlo la procedura da seguire è molto semplice: devi aggiungere lo smartphone nel carrello e poi accedere alla pagina del pagamento. Qui trovi una sezione dedicata ai codici sconti e basta inserire il codice "GALAI2803" per vedere il prezzo diminuire di 100 euro. Devi, però, essere molto veloce: la promo sconto dura pochissimi giorni e potrebbe scadere già oggi.

Oltre a tutto questo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 125,80 euro al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorno. Per il reso gratuito, invece, hai fino a 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon.

Galaxy S23

Galaxy S23: scheda tecnica

Non bisogna farsi ingannare dal fatto che il Galaxy S23 sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo. Resta ancora uno dei migliori smartphone della sua categoria e al prezzo a cui lo trovi oggi diventa un vero best-buy.

Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica. Lo smartphone di Samsung è dotato di un ottimo display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici e con risoluzione FHD. Le dimensioni sono veramente compatte e puoi utilizzarlo comodamente anche con una sola mano. La frequenza di aggiornamento dello schermo raggiunge fino i 120 Hz ed è super reattivo nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Come tutti gli smartphone top di gamma del produttore sud-coreano, anche questo Galaxy S23 è dotato di un ottimo comparto fotografico, superiore rispetto a quello della concorrenza più diretta. Il merito è della tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e fotocamera con teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico 3x. Per i selfie la fotocamera è da 12 megapixel. Oltre a tutto questo trovi la tecnologia Nightography che assicura scatti perfetti anche in condizioni di poca luce. Ogni scatto sarà naturale e potrai trasformarti in un fotografo professionista.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

Galaxy S23