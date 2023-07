Galaxy S23 Ultra: prezzo crolla al Prime Day Amazon, sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Sconto di quasi il 40% per il Galaxy S23 Ultra: acquistandolo oggi risparmi più di 600€. Ecco come funziona l'offerta cashback Samsung.

Se il buongiorno si vede dal mattino, questo Prime Day 2023 si preannuncia scoppiettante. Sono tantissime le offerte disponibili e noi di Libero Tecnologia ne abbiamo scelta una veramente incredibile che riguarda il Galaxy S23 Ultra. Perché si tratta di una promo con doppio sconto: oltre a quello disponibile nella pagina prodotto se ne aggiunge un altro fornito direttamente da Samsung sotto forma di cashback. Per questo modello il cashback é di ben 300€ (alla fine dell’articolo vi spiegheremo come ottenerlo) e il risparmio totale supera i 600€. Per un modello come il Galaxy S23 Ultra, considerato da molti uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato, si tratta una promo da non lasciarsi scappare.

Sul telefono c’è poco da dire: strabilia per le sue performance. A bordo troviamo uno dei processore più prestazionali tra quelli disponibili sul mercato, uno schermo grande e con un refresh rate elevato e un comparto fotografico con pochi eguali caratterizzato da un sensore principale da ben 200MP. A corredo di tutto questo troviamo anche la SPen, l’iconico pennino che trasforma lo smartphone nel perfetto compagno di lavoro. La promo ha una durata limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente! Dovete essere velocissimi.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Galaxy S23 Ultra

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Suffisso azzeccatissimo per questo smartphone. Il Galaxy S23 Ultra è speciale in ogni sua componente, a partire da un comparto fotografico che, oltre a sfruttare al meglio la tecnologia Nightography potenziata rispetto al passato, ha anche un sensore principale da ben 200MP. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.

Lo smartphone premium ha un display Dynamic AMOLED 2x da ben 6,8" che assicura immagini con colori perfetti e una fluidità nell’utilizzo quotidiano mai sperimentata prima grazie al refresh rate fino a 120Hz. Le dimensioni così grandi sono perfette per utilizzare al meglio la SPen, una delle caratteristiche che rende unico questo smartphone. Con il pennino puoi fare tantissime cose, dal prendere appunti, disegnare, oppure lavorare su documenti di lavoro mentre sei in viaggio, trasformando lo smartphone in uno strumento con i super poteri. SPen che si inserisce all’interno della scocca e non hai il timore di perderla. Le performance sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Gen 2, una sicurezza quando si parla di smartphone top di gamma. A supporto ben 12GB di RAM e 512GB di spazio d’archiviazione, in modo da installare tutte le app che si vogliono senza aver paura di terminare lo spazio a disposizione.

Passiamo ora all’altro punto forte di questo dispositivo: il comparto fotografico. Samsung ha dotato il suo smartphone Ultra di ben quattro fotocamere posteriori. Quella principale è da ben 200MP (un unicum nel mondo dei telefoni) e viene supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP, da un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 10x e da un altro teleobiettivo con zoom ottico da 3x. Nella parte frontale troviamo una telecamera selfie da 12MP. Ma non finisce qui: gli ingegneri sudcoreani hanno migliorato enormemente la tecnologia Nightography per delle foto e dei video in notturna praticamente perfetti. Inoltre, ci viene in soccorso l’intelligenza artificiale in ogni istante per correggere le impostazioni e piccoli errori negli scatti. Il risultato finale sarà come quello dei fotografi professionisti.

Chiudiamo con la batteria che non può che essere da 5000mAh. Arrivi a fine giornata senza troppi patemi e supporta anche la ricarica rapida.

Galaxy S23 Ultra in offerta per il Prime Day: prezzo, sconto e cashback Samsung

Un doppio sconto che dura pochissimi giorni e che non dovete farci scappare per nessun motivo. Oggi troviamo il Galaxy S23 Ultra a un prezzo di 1029€. Questo prezzo si compone dello sconto del 20% presente nella pagina prodotto e della promo cashback di Samsung che vi restituisce ben 300€ se acquistate lo smartphone entro il 16 luglio. Per ottenere il rimborso è necessario seguire una procedura ben precisa:

acquistate lo smartphone entro il 16 luglio

registratelo sul sito Samsung

ricevi il rimborso con un bonifico sul proprio conto corrente entro 45 giorni dalla ricezione dell’e-mail di convalida.

In questo modo il risparmio totale supera i 600€ e lo sconto si avvicina al 40%. Per uno smartphone come il Galaxy S23 Ultra si tratta di una promo eccezionale. Ma non finisce qui: c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Galaxy S23 Ultra – nero

Galaxy S23 Ultra – bianca

Galaxy S23 Ultra – viola