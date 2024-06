Galaxy S24, prezzo crolla definitivamente: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una vera offerta lampo valida solo per pochissimi giorni e fino a esaurimento scorte. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 al prezzo più basso di sempre e a uno dei migliori di tutto il web a cui aggiungere i vantaggi riservati agli utenti Prime. Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio l’offerta disponibile oggi su Amazon. Partiamo dallo sconto fisso del 31% che fa già fa scendere il prezzo al minimo storico. A questo bisogna aggiungere il cashback Samsung di ben 100 euro e un ulteriore sconto di 100 euro riservato a tutti gli utenti iscritti a Prime Student. Sommando le tre promo, il prezzo scende sotto i 450 euro e lo paghi meno della metà. Non c’è altro modo di definire questa offerta se non la migliore di tutto il weekend.

Per quanto riguarda lo smartphone c’è ben poco da dire: ci troviamo di fronte a uno dei migliori dispositivi lanciati in questo primo semestre 2024. Una scheda tecnica che assicura prestazioni eccezionali, impreziosita dalla presenza della tecnologia Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. L’IA ti semplifica la vita e rende ogni singola azione più semplice e immediata, dalla semplice ricerca online partendo da una foto, alla trascrizione di una nota vocale o di una traccia audio. Il tutto con un comparto fotografico con pochi eguali sul mercato. Approfitta subito di questa promo eccezionale, hai tempo solo fino a domani (24 giugno, ndr).

P.S. Per vedere il prezzo definitivo devi aprire la pagina prodotto e aggiungere tutti gli sconti previsti.

Galaxy S24 in offerta su Amazon con cashback Samsung: prezzo e sconto

Un’offerta molto particolare e che deve essere spiegate per bene. Combina ben tre promo che trovi attive contemporaneamente solo su Amazon. Partiamo dalla prima e più semplice da spiegare: da oggi Amazon sconta il Galaxy S24 del 31% e il prezzo crolla a 644,89 euro, il punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Come detto, non finisce qui. Solo fino al 24 giugno, se acquisti lo smartphone top di gamma, Samsung ti rimborsa ben 100 euro. Per ottenere il cashback è necessario compilare un form sul sito del produttore sud-coreano dimostrando l’effettivo acquisto del dispositivo. In questo modo il prezzo effettivo scende a 544,89 euro. Ma non finisce qui: infatti, per chi ha un account Prime Student, Amazon riserva un ulteriore sconto di 100 euro e il prezzo scende ancora di più e lo paghi solamente 444,89 euro. Praticamente meno della metà.

A completare l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa in meno di 24 ore. Come detto, però, devi essere velocissimo: le promo scadono tra pochissime ore.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che a questo prezzo diventa un vero best-buy. La scheda tecnica del Galaxy S24 è quella tipica di un top di gamma con l’aggiunta della tecnologia Galaxy AI che lo rende veramente unico.

Partiamo proprio da Galaxy AI. Si tratta del nuovo sistema sviluppato da Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del dispositivo ampliandone le possibilità. Semplifica tante operazioni semplice e ti fa risparmiare un sacco di tempo. Il tutto messo a disposizione gratuitamente e disponibile fin dalla prima accensione.

Passando alle caratteristiche più tecniche, il Galaxy S24 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard per telefoni di questo livello. Rispetto alla concorrenza, le dimensioni sono molto compatte, il che lo rende perfetto per chi vuole uno smartphone che si può utilizzare anche con una sola mano. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Exynos 2400 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il Galaxy S24 si rivela anche un ottimo cameraphone. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel di livello professionale, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel. Un comparto versatile e con cui puoi scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Anche grazie alla presenza di tecnologie avanzate che ti rendono un vero fotografo professionista. Fotocamera frontale da 12 megapixel.

Chiudiamo con una batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica anche abbastanza velocemente.

