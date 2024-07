Galaxy S24, prezzo crolla definitivamente: oggi affare per tutti

Oggi trovi lo smartphone top di Samsung in offerta con uno sconto del 32% e risparmi quasi 300 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche

Un’offerta da Prime Day a meno di dieci giorni dall’inizio ufficiale dell’evento Amazon dedicato alle offerte. Da oggi, infatti, trovi il Galaxy S24 a un prezzo mai visto prima che ti permette di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino grazie allo sconto del 32%. Una promo incredibile e che non devi farti sfuggire per nessun motivo: uno smartphone così a un prezzo così vantaggioso non è una cosa da tutti i giorni. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Un vantaggio ulteriore che offre solamente il sito di e-commerce.

Il Galaxy S24 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. È uno dei pochi smartphone che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale grazie alla tecnologia Galaxy AI che offre tantissime funzionalità utilissime nella vita di tutti i giorni. Non finisce qui: lo smartphone top di Samsung è dotato anche di una scheda tecnica eccellente e di un comparto fotografico professionale. Il tutto a un prezzo mai visto prima: approfittane subito.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Galaxy S24 a un prezzo di 634.99 euro, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone di Samsung si tratta di un risparmio di quasi 300 euro e lo puoi anche dilazionare in 5 rate da 127 euro a tasso zero. Un’occasione veramente unica per uno dei migliori smartphone sul mercato e uno dei pochi ad avere dimensioni ancora accettabili. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, mentre per il reso gratuito avete 14 giorni di tempo. Vi consigliamo di approfittarne subito, la promo potrebbe scadere a breve.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

L’intelligenza artificiale è sicuramente la novità più importante del 2024 per il mondo della tecnologia. E gli smartphone ne sono la dimostrazione. L’esempio più evidente è Samsung che grazie al sistema Galaxy AI ha portato l’intelligenza artificiale sui suoi smartphone top, tra cui il Galaxy S24. Grazie all’IA tantissime funzionalità sono semplificate e tantissime altre vengono aggiunte, il tutto gratuitamente. Puoi, ad esempio, fare una ricerca partendo da un’immagine, oppure trascrivere letteralmente una nota vocale. Tutte funzioni che trovi sul Galaxy S24.

Passando alle specifiche tecniche, lo smartphone è dotato di un ottimo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. La tecnologia Vision Booster, invece, lo rende visibile sotto la luce del sole. Prestazioni eccellenti con il processore di ultima generazione, supportato da 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Come ogni smartphone top che si rispetti, anche sul Galaxy S24 trovi un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x senza perdita di qualità. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tante modalità di scatto uniche che sfruttano al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la batteria da 4000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

