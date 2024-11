Galaxy S24, lo sconto speciale Black Friday fa crollare il prezzo

Il Galaxy S24 Plus è in promo con uno sconto eccezionale del 35% al prezzo più basso di sempre. Occasione irripetibile da non farsi sfuggire. Ecco quanto costa e le caratteristiche tecniche

Se siete alla ricerca di una delle migliore offerte del Black Friday per gli smartphone, l’abbiamo trovata noi e riguarda il Galaxy S24 Plus, lo smartphone top di gamma di Samsung. Il telefono è uno dei protagonisti indiscussi di questo Black Friday e da oggi è disponibile con uno sconto eccezionale del 35% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 400 euro su quello di listino. La promo si arricchisce anche del pagamento rateale e della possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025. Quindi puoi già acquistarlo oggi in vista dei regali di Natale senza avere il timore di non poterlo restituire.

Il Galaxy S24 Plus è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo periodo. Oltre ad avere una scheda tecnica da vero top di gamma, il telefono è dotato anche del nuovo sistema Galaxy AI che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone e ti semplifica tante semplici azioni quotidiane. Un telefono completo, versatile e affidabile, con anche un sistema fotografico paragonabile a quello di una fotocamera professionale. Insomma, l’offerta perfetta se siete alla ricerca di uno smartphone top con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Galaxy S24+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S24 Plus è disponibile su Amazon a un prezzo di 769 euro con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Tra i telefoni top di gamma in promo per il Black Friday è sicuramente uno dei migliori e ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte sono limitate ed è uno dei telefoni più richiesti in queste ultime ore.

Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate da 153,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Come già anticipato, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025 e hai tutto il tempo necessario per provarlo. Puoi anche acquistarlo per regalarlo in vista del Natale.

Galaxy S24+: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24+ è uno dei migliori telefoni che sono stati lanciati in questo 2024. Uno smartphone con una scheda tecnica che assicura prestazioni elevate e che si caratterizza per uno schermo ampio e con una risoluzione QHD, per vedere al meglio qualsiasi contenuto. Inoltre, hai a disposizione anche Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung che ti mette a disposizione tanti strumenti utili, come la possibilità di effettuare la ricerca di un prodotto partendo da un’immagine, oppure di tradurre in tempo reale un testo o una telefonata. Il tutto disponibile gratuitamente e in continua evoluzione.

Passando alle specifiche tecniche, il Galaxy S24 Plus condivide con il "fratello minore" gran parte della scheda tecnica e si differenzia solamente per il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD e per la batteria con una maggiore autonomia. Lo schermo immersivo è perfetto per vedere i tuoi contenuti preferiti e grazie al refresh rate fino a 120 Hz è anche molto fluido. Prestazioni eccellenti grazie al processore Exynos 2400 progettato da Samsung appositamente per questo modello e ottimizzato alla perfezione. A supporto hai anche 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comparto fotografico è un altro dei punti forti del dispositivo. Il Galaxy S24+ è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. L’intero comparto fotografico è permeato dall’intelligenza artificiale che si trasforma in una compagna fondamentale per scattare foto iconiche e registrare video professionali.

