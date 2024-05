Galaxy S24 FE, spunta in rete la conferma

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung Galaxy S24 FE, sui server del colosso sudcoreano spuntano le build della One UI in fase di test. Una di queste dovrebbe essere quella della versione europea

Tra i dispositivi più attesi della prossima stagione, c’è sicuramente il Samsung Galaxy S24 FE che, pur non essendo ancora confermato ufficialmente, sta già attirando le attenzioni degli appassionati di tecnologia sul web.

Stando a quanto condiviso dal leaker Tarun Vats (@tarunvats33 su X) proprio nei giorni passati ha fatto la sua comparsa sui server del colosso della tecnologia sudcoreano il primissimo test della One UI build destinato proprio alla nuova Fan Edition. Questo, chiaramente, non da indicazioni più precise al riguardo ma conferma che, presto o tardi, questo nuovo device arriverà sul mercato.

BREAKING ‼️ Galaxy S24 FE: FIRST One UI test build spotted on the server today 👀 Build Version: S721BXXU0AXE3/S721BOXM0AXE3/S721BXXU0AXE3 Model number SM-S721B is confirmed for Europe region 🇪🇺 Repost 🫠 #GalaxyS #GalaxyS24FE#GalaxyS24 #OneUI#OneUI6 #Samsung pic.twitter.com/buCgu1kZmO — Tarun Vats (@tarunvats33) May 15, 2024

Samsung Galaxy S24 FE, cosa sappiamo

Vats ha scovato sul server dei firmware di Samsung diverse build in fase di test, identificate coi codici S721BXXU0AXE3, S721BOXM0AXE3 e S721BXXU0AXE3 e, proprio quest’ultima, andrebbe a confermare l’arrivo del futuro Samsung Galaxy S24 FE anche sul mercato europeo.

Oltretutto, il caricamento di questi file di prova sul server è un’operazione piuttosto recente e ciò vuol dire che, con buone possibilità, il lancio ufficiale del dispositivo è ancora piuttosto lontano.

Secondo delle indiscrezioni, però, la nuova Fan Edition sarebbe dovuta arrivare entro la fine della prossima estate. Un’eventualità ormai remota viste le indicazioni di cui abbiamo appena parlato ma che per qualche momento ha fatto sperare gli utenti.

Per adesso, dunque, l’unica certezza è che presto o tardi l’S24 FE arriverà sul mercato ma, salvo eventuali sorprese da parte del colosso della tecnologia, probabilmente ci sarà da aspettare ancora parecchio.

Samsung Galaxy S24 FE, presunta scheda tecnica

Da quando il sito olandese Galaxy Club ha condiviso l’indiscrezione che Samsung era al lavoro su un nuovo smartphone con il nome in codice R12, i rumor sul prossimo Samsung Galaxy S24 FE sono diventati piuttosto insistenti, con molte informazioni che hanno permesso di delineare una prima presunta scheda tecnica.

Partendo da questo e facendo anche un confronto con il precedente Samsung Galaxy S23 FE (in foto) è lecito supporre che il prossimo smartphone avrà uno schermo da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore dovrebbe essere di nuovo un Samsung Exynos 2400 già presente all’interno degli S24 standard, anche se non si esclude la presenza di una versione riservata ad alcuni mercati selezionati con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Nessuna conferma sulle memorie ma è lecito ipotizzare 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione.

Più complicato fare dei pronostici per Galaxy AI, con l’azienda produttrice che potrebbe semplificare le funzioni AI a disposizione e lasciare la suite completa come esclusiva dei modelli di fascia superiore.

Stesso discorso sul comparto fotografico che, per non far lievitare troppo il prezzo, dovrà necessariamente essere più semplice dell’attuale top di gamma di Samsung. In questo senso l’azienda sudcoreana potrebbe rinunciare al teleobiettivo, oppure semplificare ulteriormente il tutto proponendo un sensore principale di qualità, affiancato da altri componenti più modesti magari per gli scatti macro o un solo ultra-grandangolare.

Sul fronte delle connessioni le cose possono cambiare in base processore scelto, ma sulla prossima Fan Edition ci sarà sicuramente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione.

Per la batteria è lecito supporre la presenza la stessa capacità da 4.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W già vista sull’S24. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia One UI 6.1 o superiore.