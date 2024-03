Galaxy S24, il prezzo è sempre più giù: sconto mai visto prima

Acquistando il Galaxy S24, il Galaxy S24+ o il Galaxy S24 Ultra su Amazon puoi ricevere in regalo un dispositivo Samsung. Ecco come funziona la promozione

L’offerta è talmente straordinaria che non approfittarne sarebbe un errore gravissimo. C’è solo un problema: hai solamente due giorni per approfittarne, scade il 24 marzo. Per una serie di fortunati eventi, oggi puoi acquistare i telefoni della gamma Galaxy S24 a un prezzo mai visto prima su Amazon, approfittare del pagamento a rate a tasso zero e in più richiedere in regalo anche un dispositivo. Si tratta di una serie di promozioni differenti (le Offerte di Primavera di Amazon e una promo speciale lanciata direttamente da Samsung) che ti permettono di risparmiare centinaia di euro.

La promo riguarda tutti e tre i modelli della gamma, sia la versione base, sia il Galaxy S24 Plus sia il Galaxy S24 Ultra. Per i primi due si può ricevere gratis il Galaxy Watch6, mentre acquistando il Galaxy S24 Ultra il dispositivo in regalo è il Galaxy Tab S9 FE, tablet con un valore commerciale di quasi 600 euro. Sugli smartphone c’è poco da dire, siamo di fronte a quanto di meglio possa offrire il mercato. Dispositivi nati sotto l’impronta dell’intelligenza artificiale e che assicurano prestazioni eccellenti in ogni settore, dalle foto, ai video fino alla durata della batteria. Difficile chiedere di meglio.

Galaxy S24, come ricevere gratis un orologio o un tablet

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come funziona questa promo veramente unica.

Partiamo dai prezzi e dagli sconti disponibili su Amazon grazie alla Festa delle offerte di Primavera, il nuovo evento targato Amazon con migliaia di prodotti in promo a un prezzo stracciato.

Il Galaxy S24 nella versione con 256GB è in promo a un prezzo di 899 euro con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Puoi dilazionare la spesa in 12 rate a tasso zero da 74,92 euro al mese. Disponibilità immediata e consegna prevista in qualche giorno. Hai tempo fino a 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

Il Galaxy S24 Plus, invece, è disponibile a un prezzo di 999 euro con uno sconto molto sostanzioso di quasi 200 euro. Anche in questo caso si tratta di minimo storico. Puoi dilazionare la spesa in 12 rate da 83,25 euro al mese a tasso zero. Spedizione rapida e consegna in pochi giorni.

Per il Galaxy S24 Ultra il prezzo sale a 1.299 euro con uno sconto del 13% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 200 euro. Per alleggerire l’esborso iniziale puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 108,25 euro al mese con il servizio Amazon che puoi attivare nella pagina prodotto.

Ora passiamo alla seconda parte della promozione e qui entra in gioco Samsung. Acquistando adesso uno dei tre smartphone e registrando la prova d’acquisto sul sito del produttore sud-coreano entro il 24 marzo si può richiedere in regalo un dispositivo che varia in base al modello. Per chi acquista il Galaxy S24 o il Galaxy S24+, il regalo consiste nel Galaxy Watch6, ultima versione dell’orologio di Samsung e con un costo di listino superiore ai 300 euro. Per chi acquista il Galaxy S24 Ultra, invece, il dispositivo in regalo è il Galaxy Tab S9 FE, tablet top di gamma con un valore di circa 600 euro.

Sommando le due promozioni, il costo reale dei tre smartphone scende enormemente, facendoli diventare a tutti gli effetti i migliori telefoni top di gamma che puoi acquistare in questo momento. Ma hai solo due giorni di tempo: affrettati.

