Samsung, questo smartphone top è da comprare subito: sconto eccezionale

Anche in questo mese di aprile Samsung e Amazon hanno lanciato delle promo speciali sui prodotti dell’azienda sudcoreana. Offerte che oramai vanno avanti da alcuni mesi e che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dispositivi selezionati direttamente da Samsung e che solitamente riguardano quelli più desiderati dagli utenti. In questo mese di aprile la scelta è caduta su alcuni smartphone top di gamma, tra cui la gamma Galaxy S24. Ed è proprio del Galaxy S24 "base" che ti parliamo in questo articolo. Grazie al doppio sconto disponibile oggi il prezzo crolla al minimo storico e risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Questa promo lo fa diventare immediatamente un best-buy e ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Per quanto riguarda lo smartphone, c’è poco da dire. Il Galaxy S24 è uno dei migliori smartphone Android sul mercato ed è uno dei pochi a utilizzare in un modo completamente nuovo l’intelligenza artificiale. Il merito è di Galaxy AI, la tecnologia sviluppata da Samsung e che pervade lo smartphone. L’IA, oltre a migliorare la qualità degli scatti, fornisce il suo aiuto in tantissime azioni quotidiane, dalle chiamate alle ricerche. E la scheda tecnica è a tutti gli effetti quella di uno smartphone premium, con performance top e uno schermo con pochi eguali.

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto su Amazon dove è presente il coupon sconto.

Galaxy S24 – grigio

Galaxy S24 – giallo

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta incredibile da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi trovi il Galaxy S24 a un prezzo di 743,24 euro, con un risparmio di quasi 200 euro sul prezzo di listino. Per uno smartphone con queste caratteristiche e da pochissimo uscito sul mercato si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Come funziona la promo? Molto semplice: si tratta di un’offerta con doppio sconto. Nella pagina prodotto trovi un coupon del valore di 150 euro da applicare in pagina e che fa diminuire il prezzo durante la fase di checkout. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

Ti consigliamo di approfittarne subito: i coupon hanno una valenza limitata nel tempo e vista l’eccezionalità dell’offerta le scorte potrebbero terminare a breve.

Galaxy S24: la scheda tecnica

Il Galaxy S24 è un game changer che fa entrare gli smartphone in una nuova era, quella dominata dall’intelligenza artificiale. Con la tecnologia Galaxy AI, l’intelligenza artificiale pervade lo smartphone ed è sempre pronta ad aiutarti. Hai bisogno di una traduzione in tempo reale? Galaxy AI è pronta a intervenire. Vuoi scoprire quale animale hai fotografato? Basta cerchiarlo nell’immagine e l’AI lo cercherà al posto tuo. Queste sono solamente alcune delle cose che puoi fare con l’intelligenza artificiale: è un sistema in continua evoluzione e che viene aggiornato continuamente.

Oltre a tutto questo, il Galaxy S24 ha anche una scheda tecnica eccezionale. Partiamo dal comparto fotografico, da sempre uno dei punti di forza. Nella parte posteriore c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel. Un comparto versatile e completo che di certo non ti deluderà. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. Oltre agli aspetti tecnici, trovi anche tutte le tecnologie tipiche di Samsung che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale e ti permettono di scattare ottime foto anche al buio.

Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore nascosto sotto la scocca, dagli 8 gigabyte di RAM e dai 128 gigabyte di memoria interna. Lo schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz completa l’opera e lo rende super scorrevole nella vita di tutti i giorni. La luminosità è elevata e lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Chiudiamo con la batteria che ti fa arrivare a fine giornata fino a fine giornata grazie a un utilizzo intelligente della carica.

