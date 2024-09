Galaxy S24 Ultra, se lo acquisti ricevi in regalo un computer: offerta shock

Il Galaxy S24 Ultra è in offerta con uno sconto di 300 euro e acquistandolo ricevi in regalo un Galaxy Book 4 del valore di 699 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il rientro dalle ferie può essere traumatico, a maggior ragione se si deve tornare anche a scuola. Una combo che potrebbe far cadere il depressione anche la persona più vitale e ottimista. A tirarci un po’ su il morale ci pensa Amazon che proprio in questi giorni ha lanciato la nuova iniziativa "Ritorno a Scuola", un promo dedicata ai tantissimi prodotti per la scuola disponibili sul sito di e-commerce e che trovi in offerta a un prezzo molto spesso al minimo. Un esempio è il Galaxy S24 Ultra, lo smartphone premium di Samsung disponibile al minimo storico di quest’ultimo periodo con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro.

L’offerta, però, non finisce qui. Infatti, è possibile combinare questo sconto con una promo lanciata da Samsung che dura pochissimi giorni (fino al 5 settembre) e dedicata sempre a coloro che rientrano a scuola. Tutti coloro che acquistano il Galaxy S24 Ultra possono richiedere in omaggio il Galaxy Book 4, PC portatile da poco lanciato sul mercato e dal valore commerciale di 699 euro. Sommando le due promo è come se si risparmiasse 1.000 euro. Un’occasione incredibile da non farsi sfuggire per nessun motivo. Inoltre, acquistando il Galaxy S24 Ultra su Amazon si ha anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Galaxy S24 Ultra + Galaxy Book 4 in regalo: come funziona l’offerta Amazon

Non è la prima volta che vediamo un’offerta di questo genere su Amazon, ma rispetto alle "tornate" precedenti, il dispositivo in regalo ha un valore sul mercato molto più elevato. Questo vuol dire che il risparmio per l’utente è molto più alto. Andiamo con ordine e vediamo passo-passo come funziona questa nuova promo targata Amazon+Samsung.

Partiamo dallo sconto Amazon per il Galaxy S24 Ultra. Lo smartphone premium è disponibile a un prezzo di 1.299 euro, con uno sconto di 320 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 259,80 euro. Inoltre, per chi è iscritto a Prime Student c’è uno sconto extra di 100 euro. Si tratta sicuramente di un prezzo elevato, ma stiamo parlando di uno dei migliori 2-3 smartphone disponibili sul mercato.

Come detto, la promo si compone anche di una seconda parte, offerta questa volta da Samsung. Per tutti gli utenti che acquistano questo smartphone entro il 5 settembre (hai pochissimi giorni per approfittarne) e registrano la prova di acquisto sul sito Samsung Members entro il 4 novembre, ricevono in omaggio un Galaxy Book 4 dal valore di 699 euro.

Un’offerta shock: sommando le due cifre si arriva a un risparmio che supera i 1.000 euro. E se già avete in casa un computer portatile, lo potete sempre rivendere e rientrare in parte della spesa sostenuta per il Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Senza paura di essere smentiti, il Galaxy S24 Ultra è uno dei migliori smartphone disponibili in questo momento sul mercato. A fare la differenza è tutto quello che è in grado di offrire, a partire da Galaxy AI, il sistema sviluppato da Samsung e che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Un esempio? Grazie alla funzione "Cerchia e trova" basta cerchiare un oggetto in una foto per avviare una ricerca fotografica sul web e scoprire cosa sia. Altrettanto utile la funzione "Traduzioni Live" che traduce in tempo reale una telefonata o un messaggio. Il tutto a disposizione dell’utente gratuitamente.

L’intelligenza artificiale la troviamo anche nel comparto fotografico, e non potrebbe essere altrimenti. L’AI interviene in tempo reale con i suoi algoritmi per migliorare la qualità degli scatti e correggere piccoli errori. Oppure per rendere più luminose e reali le immagini scattate al buio. A questo si affianca un sistema fotografico con pochi eguali. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagini, un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10 megapixel.

Il Galaxy S24 è anche un mostro di potenza grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche lo schermo da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità arriva fino a un massimo di 2.600 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole, grazie anche alla tecnologia Vision Booster. La batteria da 5.000mAh non ti delude e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi.

Chiudiamo con una breve descrizione tecnica del Galaxy Book4 in regalo. Schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore Intel i 3 di tredicesima generazione, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Un ottimo PC per studiare, ma anche per lavorare da casa e portare avanti i propri progetti.

