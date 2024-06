Galaxy S24 Ultra, prezzo shock con l’offerta Amazon: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ci sono delle occasioni che si presentano solamente una volta sola e lasciarsele scappare sarebbe un errore troppo grande. Questa offerta rientra in questa casistica e il motivo è molto semplice: quante volte può capitare che uno degli smartphone più performanti sul mercato sia disponibile in promo speciale con un doppio sconto che ti rimborsa ben 200 euro sul tuo conto corrente? Ci riferiamo alla promo disponibile oggi su Amazon per il Galaxy S24 Ultra, lo smartphone premium di Samsung. Oltre allo sconto del 20% presente in pagina, puoi ottenere un cashback del valore di 200 euro erogato direttamente da Samsung. In questo modo il risparmio totale è di ben 500 euro. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Per quanto riguarda il Galaxy S24 Ultra c’è ben poco da dire. Nella categoria degli smartphone Android ne trovi pochi con le stesse caratteristiche e che assicurano le stesse prestazioni. Ha componenti che assicurano prestazioni di livello superiore, il tutto impreziosito dalla presenza della S Pen (il pennino "magico" che ti permette di prendere note, disegnare e lavorare su documenti di lavoro) e di Galaxy AI, la tecnologia sviluppata da Samsung e che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone.

N.B. Al prezzo mostrato dal banner è necessario aggiungere il rimborso Samsung di 200 euro.

Galaxy S24 Ultra – grigio

Galaxy S24 Ultra – viola

Galaxy S24 Ultra – giallo

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S24 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta imperdibile. Da oggi trovi il Galaxy S24 Ultra in promo con uno sconto di ben il 20% che fa scendere il prezzo a 1.199 euro. A questo bisogna aggiungere il cashback assicurato da Samsung che ti rimborsa altri 200 euro direttamente sul conto corrente. In questo modo lo sconto totale è di 500 euro e lo paghi 999 euro, sotto la soglia psicologica dei 1.000 euro. Inoltre, puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon, oppure in alternativa il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Come si ottiene il rimborso da parte di Samsung? Bisogna completare l’acquisto dello smartphone entro il 24 giugno (noi ti consigliamo di comprarlo prima del termine della promozione, essendo le scorte in offerta limitate). Una volta ricevuto lo smartphone a casa, devi compilare un form sul sito del produttore sudcoreano con la prova d’acquisto e una foto del dispositivo. Una volta completato questo passaggio e ricevuta la mail di conferma, Samsung ti rimborserà 200 euro.

Oltre a tutto questo, c’è un’ulteriore promo. Per tutti coloro che hanno l’account Prime Student c’è uno sconto addizionale di 100 euro che fa scendere il prezzo dello smartphone a 899 euro. Approfittatene subito.

N.B. Al prezzo mostrato dal banner è necessario aggiungere il rimborso Samsung di 200 euro.

Galaxy S24 Ultra – grigio

Galaxy S24 Ultra – viola

Galaxy S24 Ultra – giallo

Galaxy S24 Ultra: le caratteristiche tecniche

Cosa ha di così speciale il Galaxy S24 Ultra? Tutto. Qualsiasi componente presente all’interno di questo dispositivo è pensata per assicurare prestazioni di livello superiore. A partire dalla presenza della tecnologia Galaxy AI, la vera novità di quest’anno. Questo nuovo sistema sviluppato da Samsung porta l’intelligenza artificiale in ogni parte dello smartphone e ti semplifica tante piccole azioni quotidiane. Trascrivere appunti in tempo reale, fare una ricerca sul web partendo da una foto, oppure tradurre una chiamata all’estero non è mai stato così semplice. E tutte queste funzioni sono gratuite e già presenti sullo smartphone. Il tutto arricchito dalla presenza della S Pen, il pennino integrato nello smartphone che ne amplifica le funzioni.

Passando agli aspetti più tecnici, il Galaxy S24 Ultra è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD per immagini super definite. Il refresh rate fino a 120 Hz rende l’utilizzo quotidiano più fluido e scorrevole e grazie alla tecnologia Vision Booster e alla luminosità elevatissima, è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Potenza straordinaria assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Un altro elemento unico di questo smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel, fotocamera da 50 megapixel con zoom ottico 5x e un’altra fotocamera da 10 megapixel con zoom ottico 3X. Il tutto accompagnato dagli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a scattare foto perfette in ogni occasione.

Non può mancare una batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Galaxy S24 Ultra – grigio

Galaxy S24 Ultra – viola

Galaxy S24 Ultra – giallo