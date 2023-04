Galaxy Tab S8, il prezzo scende sempre più: è da comprare subito

Una delle migliori alternative agli iPad viene da una delle sue concorrenti più dirette: Samsung. Oramai anche il colosso sud-coreano ha preso "l’abitudine" di aggiornare di anno in anno la sua lineup di tablet, lanciando sul mercato dispositivi con ottime caratteristiche e con funzionalità interessanti. Come ad esempio il Galaxy Tab S8, dispositivo che fa da contraltare all’iPad Air e che è pensato sia per il divertimento (film, serie TV, videogame) sia per la produttività, grazie a uno schermo molto ampio e alla presenza della SPen, l’iconico pennino perfezionato appositamente per un utilizzo da tablet.

Un tablet che non ha paura di essere messo a confronto con l’iPad Air e che oggi troviamo anche a un super prezzo grazie allo sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Un risparmio considerevole e che sfiora i 300€, a cui aggiungere anche la possibilità di pagarlo in 12 rate da 51,98€ al mese. Una promo davvero interessante: se stavate aspettando il momento giusto per il vostro nuovo tablet, è arrivato oggi.

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8: le caratteristiche

Dimensioni compatte e prestazioni top: il Galaxy Tab S8 è un’ottima alternativa per chi è alla ricerca di un dispositivo portatile da utilizzare come strumento di lavoro e per il divertimento.

Samsung non ha badato a mezze misure e lo ha dotato di ottime componenti, sotto tutti i punti di vista. A partire già dello schermo: sul tablet troviamo un display da 11" con refresh rate fino a 120Hz e risoluzione WQXHA da 2560×1600. Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le prestazioni sono elevatissime e non hai nessun tipo di problema con qualsiasi tipo di app.

Uno dei punti forte del tablet è la SPen inclusa e che si attacca magneticamente sul retro del dispositivo. Il pennino amplia a dismisura le possibilità di utilizzo del tablet. Puoi creare contenuti, disegnare, modificare documenti e condividerli velocemente con amici, colleghi o su altri dispositivi. La latenza è bassissima e sembra di utilizzare una vera penna.

Per utilizzarlo come strumento di lavoro, Samsung lo ha dotato anche di un ottimo comparto fotografico da utilizzare per le call di lavoro. La doppia fotocamera anteriore assicura un ottimo campo visivo e sei sempre al centro della scena. Puoi anche registrare video in 4K.

Chiudiamo con la batteria da 8.000mAh che permette di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza grossi problemi. In aiuto arriva anche la ricarica rapida da 45W.

Samsung Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Ottima offerta per il Galaxy Tab S8. Oggi è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 623,71€, con uno sconto di ben il 31%. L’offerta per il tablet è un’esclusiva Amazon e acquistandolo oggi si risparmiano quasi 300€. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero: 12 rate da 51,98€ al mese. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito si ha un mese di tempo dall’acquisto.

Galaxy Tab S8