Galaxy Tab S9, sconto mai visto prima: oggi è un vero affare

Ecco l’offerta che stavi aspettando per acquistare il Galaxy Tab S9 a un prezzo mai visto prima. Grazie alle promo di aprile che Samsung e Amazon hanno lanciato in questi giorni, puoi fare degli affari d’oro e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più interessanti e amati del produttore sudcoreano. Oltre agli smartphone di cui abbiamo parlato nei giorni precedenti (Galaxy S24 e Galaxy Z Flip5), oggi tocca al Galaxy Tab S9. L’ultima versione del tablet premium di Samsung è protagonista di una super promo: oltre allo sconto presente in pagina, è disponibile un coupon che ti fa risparmiare ben 300 euro. Il prezzo scende al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Per quanto riguarda il tablet c’è poco da dire, si tratta di uno dei modelli più potenti tra quelli disponibili sul mercato. Il tutto impreziosito dalla presenza di Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che permette di sfruttare l’intelligenza artificiale in ogni momento della giornata. E che in un tablet come il Galaxy Tab S9 che puoi utilizzare anche per lavoro, fa veramente la differenza. La scheda tecnica è quella di un dispositivo top di gamma, con l’aggiunta della S Pen, il pennino magico di Samsung che puoi utilizzare per disegnare, prendere appunti e anche lavorare. A questo prezzo diventa un best-buy: non farti scappare questa opportunità.

Galaxy Tab S9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta incredibile per il Galaxy Tab S9. Oggi trovi il tablet di Samsung a un prezzo di 699 euro, con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è dello sconto fisso presente in pagina a cui aggiungere il coupon sconto del valore di 300 euro offerto da Amazon e da Samsung. Il numero di coupon è limitato e potrebbe scadere molto presto, quindi ti consigliamo di approfittarne subito. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 58,25 euro al mese a tasso zero, grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Galaxy Tab S9: la scheda tecnica

Il Galaxy Tab S9 è la migliore alternativa sul mercato all’iPad Pro. Le caratteristiche e le funzionalità sono molto simili e l’obiettivo è lo stesso: diventare il punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di un tablet da utilizzare anche per lavoro. E le funzionalità del Galaxy Tab S9 puntano proprio a questo obiettivo: schermo grande, ottimo processore e soprattutto la presenza della S Pen che puoi utilizzare per prendere appunti durante le riunioni, disegnare e lavorare anche sui documenti o sulle presentazioni. Il tutto utilizzando uno schermo Dynamic AMOLED 2x con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 8 Gen 2, dai 12 gigabyte di RAM e dallo spazio di archiviazione di 256 gigabyte.

Altra novità arrivata da poco sottoforma di aggiornamento è Galaxy AI, la tecnologia sviluppata da Samsung per l’intelligenza artificiale e che pervade tutto il tablet. Hai accesso gratuito a funzionalità utilissime, come ad esempio l’assistente note che riassume in pochissimi secondi un testo lungo anche diverse pagine; oppure l’assistente che trascrive le note vocali. Per gli appassionati di foto, c’è anche un editor "magico": se non ti piace la composizione di un’immagine, puoi selezionare un soggetto e modificarne la posizione in pochissimi secondi.

A proposito di immagini, il Galaxy Tab S9 ha anche un comparto fotografico unico per un tablet. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 13 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Nella parte frontale, invece, è presente un’altra doppia fotocamera, con i sensori entrambi da 12 megapixel. Un comparto completo e che puoi utilizzare per le videochiamate di lavoro mentre sei in viaggio.

Il tablet Samsung è resistente agli schizzi e alla polvere ed è dotato anche di una batteria a lunghissima durata che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Approfitta subito di questa offerta e non resterai deluso.

