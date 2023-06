Galaxy Watch5 Pro, l'offerta è eccezionale: sconto mai visto prima

Lo smartwatch super resistente di Samsung è in offerta con uno sconto del 30% e si risparmiano ben 150€ sul prezzo di listino. Realizzato con materiali con una qualità elevatissima, è perfetto per le avventure all'aperto

Il Galaxy Watch5 Pro è una delle novità più interessanti presentate da Samsung negli ultimi mesi. L’azienda sud-coreana ha voluto arricchire la sua lineup di smartwatch con un dispositivo mai visto prima: un orologio che oltre a offrire un numero di funzionalità elevatissimo, è anche molto resistente grazie all’utilizzo di materiali unici, come ad esempio lo zaffiro per il vetro dello schermo o la cassa in titanio. Il Galaxy Watch5 Pro è la risposta di Samsung All’Apple Watch Ultra con il quale condivide diverse caratteristiche, ma sicuramente non il prezzo. Rispetto al dispositivo Apple, infatti, costa molto meno della metà e oggi che lo troviamo anche in offerta, il prezzo è veramente eccezionale.

Su Amazon, infatti, è tornato nuovamente disponibile con uno sconto di ben il 30% che fa risparmiare esattamente 150€ sul prezzo di listino. Uno sconto che difficilmente si vede per un dispositivo di questo genere. L’orologio smart è pensato sia per la vita di tutti i giorni grazie a una serie di funzioni che monitorano i principali parametri vitali sia per chi ama l’avventura all’aperto. Lo smartwatch, infatti, è dotato di un GPS molto preciso che permette di ritrovare sempre la strada per tornare indietro e che ti suggerisce anche gli itinerari da fare. Un orologio, insomma, molto completo e che oggi diventa un vero best-seller.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro: funzionalità e caratteristiche

Quando si parla di un wearable come il Galaxy Watch5 Pro bisogna partire dalle funzioni offerte e non dalle caratteristiche. Lo smartwatch di Samsung è un piccolo concentrato di tecnologia che lo rende utilissimo in ogni fase della giornata.

La scelta dell’azienda sudcoreana di utilizzare materiali durevoli come il titanio (per la cassa) e lo zaffiro (per il vetro di protezione) rende l’orologio molto resistente e adatto agli sport avventurosi e di fatica, come ad esempio il trekking e le camminate tra i boschi. Il merito è anche del chip GPS integrato e di funzionalità come Route Workout che permette di importare percorsi di workout GPX dallo smartphone, sincronizzando la propria lista di percorsi. Inoltre, con la funzione Track Back potrai sempre tornare al punto di partenza senza perdere l’orientamento.

Per portare a termine i propri allenamenti è necessario anche un sensore che monitori costantemente la propria salute. Sull’orologio troviamo il sensore Samsung BioActive 3 in 1 che controlla il battito cardiaco, l’impulso elettrico del cuore e che è in grado di effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica (la quantità di grasso, muscoli e acqua presenti nel corpo). Il sensore può misurare anche la pressione sanguigna e ti avvisa in tempo reale se rileva qualche dato anomalo. Samsung ha anche migliorato il monitoraggio avanzato del sonno: ora si riceve un report quotidiano che mostra come si è riposato durante la notte e cosa fare per migliorare.

Come abbiamo detto, l’orologio è pensato anche per gli amanti dello sport e non a caso troviamo a disposizione più di 90 esercizi. Puoi monitorare i progressi fatti durante gli allenamenti e i risultati possono essere condivisi con i propri amici. Essendo impermeabile lo puoi utilizzare anche in piscina o al mare.

Chiudiamo con un po’ di caratteristiche tecniche. Lo schermo è molto grande e grazie all’ottima luminosità lo vedi bene sotto la luce del sole. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google che permette di installare tante app utili per gli allenamenti e la vita di tutti i giorni. La batteria ti accompagna per diversi giorni senza troppi problemi.

Galaxy Watch5 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Torna in offerta il super orologio smart di Samsung. Oggi troviamo il Galaxy Watch5 Pro a un prezzo di 349€ con uno sconto di ben il 30% che permette di risparmiare esattamente 150€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico nell’ultimo periodo e anche di uno dei migliori prezzi di sempre. Inoltre, fino al 12 luglio è tornata la promo che permette di acquistare l’orologio a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out e che è disponibile per tutti gli utenti Amazon Prime. Come capita spesso con questa tipologia di dispositivi, la disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso si hanno ben 30 giorni di tempo, in modo da poterlo testare a fondo.

Galaxy Watch5 Pro