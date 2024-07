Galaxy Watch7, promo lancio con triplo sconto: ecco come funziona

Lo smartwatch top di Samsung è in promo lancio con uno sconto incredibile. Ecco quanto lo paghi e come funziona la promo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Presentato ufficialmente da pochissimi giorni e già protagonista di una delle migliori offerte del weekend. Parliamo del Galaxy Watch 7, l’ultima versione dello smartwatch di casa Samsung. Un dispositivo che segue il solco tracciato negli ultimi anni, ma che presenta diverse novità molto interessanti. In primis l’arrivo dell’intelligenza artificiale anche sugli orologi smart grazie a Galaxy AI, la tecnologia già vista negli ultimi mesi su tanti smartphone del produttore sud-coreano. A cosa serve l’intelligenza artificiale su uno smartwatch? In primis a migliorare il monitoraggio dei principali parametri vitali, come ad esempio il battito cardiaco, e a creare delle routine che migliorano il benessere quotidiano. Inoltre, con l’AI puoi sfruttare al meglio le app presenti sullo smartwatch e a semplificare tante piccole operazioni.

Come anticipato, però, a catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta disponibile oggi. Il merito è del triplo sconto che trovi in pagina che fa crollare il prezzo e lo fa diventare un vero best-buy. Infatti, allo sconto fisso presente in pagina, puoi aggiungere un primo coupon di 40 euro e in fase di checkout aggiungendo il codice sconto "UNPACKQB50" risparmi altri 50 euro. Così facendo lo sconto totale è del 34%. E se lo acquisti entro il 23 luglio ottieni anche in regalo una Galaxy Watch Band, un cinturino extra dal valore commerciale di circa 30 euro. Insomma, un’offerta così per un orologio appena uscito non la si vedeva da tempo, ma devi approfittarne subito: potrebbe scadere tra pochissime ore.

Galaxy Watch7 – verde

Galaxy Watch7 – crema

Galaxy Watch 7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock per uno dei migliori orologi disponibili in questo momento sul mercato. Hai pochissimi giorni per approfittare di un super minimo storico per il Galaxy Watch 7. Allo sconto del 6% presente in pagina, puoi aggiungere un primo coupon presente in pagina che fa scendere il prezzo di 40 euro. Non finisce qui. Aggiungendo lo smartwatch nel carrello e aprendo la pagina del check-out, puoi aggiungere un secondo coupon inserendo il codice sconto "UNPACKQB50" che ti fa risparmiare altri 50 euro. Da un prezzo di listino di 319 euro lo vai a pagare solamente 209,58 euro, con uno sconto totale del 34%. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva sempre in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine).

Piccola postilla finale. Se lo compri entro il 23 luglio e registri l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano ricevi in regalo anche una Galaxy Watch Band, un cinturino extra che puoi sostituire con quello presente di default nella confezione dell’orologio.

Galaxy Watch7: la scheda tecnica e le funzionalità

Il Galaxy Watch è sempre stato uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. Dotato di tante funzionalità diverse, si rivela versatile nella vita di tutti i giorni, permettendo di monitorare la salute, gli allenamenti e tante altre piccole azioni. Con questa nuova versione si fa un ulteriore salto in avanti e il merito è di Galaxy AI, la tecnologia di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del dispositivo. E in questo Galaxy Watch 7 l’IA fa veramente la differenza. Vediamo come.

Appena sveglio, l’intelligenza artificiale ti fornisce un Punteggio Energetico che tiene conto di diversi parametri e valori raccolti il giorno precedente e durante la notte. Ti fornisce una panoramica del tuo benessere grazie al ritmo del sonno, alla frequenza cardiaca e alle performance degli allenamenti e del recupero. Non hai dormito bene? Lo smartwatch ti suggerisce di non allenarti troppo o di prenderti un giorno di pausa. Rileva stanchezza mentale? L’orologio ti consiglia esercizi per diminuire lo stress giornaliero. L’intelligenza artificiale la trovi anche all’interno del monitoraggio avanzato del sonno, fornendoti dei report per migliorare la routine notturna. Grazie alla Guida del sonno personalizzata impari a conoscere le tue abitudini notturne e ottieni suggerimenti che ti aiutano a migliorare il riposo. Galaxy AI è anche molto altro: semplifica piccole azioni quotidiane, permette di trascrivere i messaggi vocali e monitora la tua attività fisica.

A proposito di allenamenti: il Galaxy Watch 7 è dotato di più di 90 modalità di allenamento e puoi creare dei programmi personalizzati aggiungendo riscaldamento, defaticamento e pause intermedie. È come avere un coach personale sul polso. Samsung ha anche equipaggiato il suo orologio top di gamma di un chip GPS a doppia frequenza che facilita la geolocalizzazione. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, sotto la scocca trovi il sensore BioActive che monitora la frequenza cardiaca, la saturazione del sangue ed è in grado di calcolare l’impedenza bioelettrica, cioè la quantità di grasso, massa magra e di acqua presente nel tuo corpo. Nel caso in cui rileva dei dati anomali con il battito cardiaco, ti avvisa immediatamente in modo da effettuare dei controlli più specifici.

Con la batteria copri più giorni senza troppi problemi ed è anche resistente all’acqua fino a 50 metri. Insomma, un orologio completo e che rispetto al passato ha fatto un grande salto in avanti.

