Galaxy Watch4, lo sconto è esagerato: prezzo mai visto prima

Un prezzo eccezionale per un orologio eccezionale. Oggi vi parliamo di una delle migliori promo disponibili per uno smartwatch su tutto il web. Riguarda il Galaxy Watch4, orologio top di gamma di Samsung dotato di componenti e sensori di ultima generazione che ti aiutano a monitorare costantemente il tuo stato di salute e anche a raccogliere dati importanti sull’attività fisica. Inoltre, utilizza il sistema operativo WearOS di Google, una sicurezza quando si parla di orologi, grazie soprattutto alle tante app supportate e ai continui aggiornamenti software.

Abbiamo detto che si tratta di una delle migliori offerte disponibili sul web. E il motivo è presto detto: oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 55% che fa risparmiare 140€ sul prezzo di listino. Sconto che lo fa diventare un vero best-buy e lo si paga veramente poco. Lo smartwatch è molto richiesto e dovete essere veloci nell’approfittarne: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Per acquistarlo spedito e venduto da Amazon basta cliccare qui.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Galaxy Watch4

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy Watch4: caratteristiche e funzionalità

Se vuoi imparare a conoscerti al meglio, il Galaxy Watch 4 è lo smartwatch perfetto per te. Con questo dispositivo Samsung ha fatto un grosso salto in avanti, sia dal punto di vista del design sia delle componenti interne. Lo stile è quello tipico di un orologio analogico, ma sotto lo schermo si nasconde un’anima hi-tech. L’elemento più importante è il sensore Samsung BioActive, in grado di tenere sotto controllo ben 3 parametri differenti. Oltre al monitoraggio ECG (frequenza cardiaca) e della pressione sanguigna, l’orologio è anche in grado di effettuare una scansione accurata del proprio corpo, misurando la composizione corporea (percentuale di muscoli, grassi e acqua corporea). A tutto questo si aggiunge anche il monitoraggio del sonno che fornisce un report completo sul riposo notturno.

Del design ne abbiamo già parlato. Il Galaxy Watch 4 è dotato di uno schermo da 1,2" con ottima luminosità e che si legge bene anche sotto la luce del sole. Le dimensioni sono contenute, perfette per coloro che hanno un polso piccolino. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le tante watch faces disponibili sull’orologio.

Per gli appassionati di sport sono presenti più di 90 modalità sportive, tra cui tutte quelle più "famose": corsa all’aperto, escursionismo, ciclismo, nuoto. E grazie al GPS puoi sapere in ogni istante la tua posizione. I risultati ottenuti durante gli allenamenti possono anche essere condivisi con i propri amici. Sull’orologio troviamo il sistema operativo WearOS di Google che permette di accedere a un numero elevato di applicazioni, tra cui tutte quelle della suite di Mountain View dedicate al fitness. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo letteralmente crollato per il Galaxy Watch4. Oggi è disponibile a un prezzo di 121,50€, con uno sconto eccezionale del 55%. Lo si paga meno di metà prezzo e si approfitta del minimo storico, oltre che del miglior prezzo web. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: lo smartphone è super richiesto.

Galaxy Watch4

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram