Galaxy Watch5 Pro, prezzo in picchiata per lo smartwatch indistruttibile: affare per tutti

L’offerta del giorno non riguarda né uno smartphone né uno smart TV, bensì uno dei migliori smartwatch Samsung lanciati in questi anni. Parliamo del Galaxy Watch5 Pro, orologio smart che va a coprire una precisa nicchia di mercato, quella composta dagli smartwatch rugged. Si tratta di orologi realizzati con materiali molto resistenti e pensati per gli amanti delle attività all’aperto: trekking, nuoto, escursioni e molto altro. Uno smartwatch completo e con tante funzionalità sia per il monitoraggio della salute sia per le attività fisiche. E con un GPS molto preciso e che ti aiuta sempre a trovare la giusta strada da seguire.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tutto questo preambolo per parlare del vero argomento di questo articolo: l’offerta disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo del Galaxy Watch5 Pro. Oggi, infatti, è disponibile con uno sconto del 45% che ti permette di risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Lo paghi praticamente la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Insomma, una promo completa e tra le migliori che puoi trovare oggi sul sito di e-commerce.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro: offerta, prezzo e sconto Amazon

Uno smartwatch con un’offerta davvero speciale. Oggi trovi il Galaxy Watch 5 Pro in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 273,93 euro. Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e riesci a risparmiare più di 220 euro sul prezzo di listino. Un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza più diretta: l’Apple Watch Ultra e i vari dispositivi Garmin costano almeno il doppio. Puoi anche decidere di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’orologio smart è già disponibile e la consegna avviene in tempi record, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito hai come al solito ben 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch 5 Pro: scheda tecnica e funzionalità

Un orologio completo e versatile, utile sia nella vita di tutti i giorni sia nelle attività "speciali" come le escursioni o le passeggiate tra i boschi. Uno smartwatch con tante funzionalità per chi fa attività fisica, come ad esempio Route Workout che ti consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dallo smartphone. La funzione Track Back, invece, ti aiuta a ritrovare la retta via mentre fai escursioni, riportandoti al punto di partenza. Il merito è di un chip GPS di ultima generazione molto preciso e rapido nel trovare la giusta posizione.

Come detto, uno dei punti di forza dello smartwatch sono i materiali con cui è realizzato. Il vetro protettivo è in cristallo zaffiro, mentre la cassa è in titanio, il che lo rende impermeabile e resistente alle cadute e ai graffi. Lo puoi utilizzare mentre nuoti senza nessun problema ed è il compagno ideale per qualsiasi attività fisica, poiché ne supporta più di 90. Tutti i risultati possono essere condivisi con i propri amici e li puoi sfidare a fare meglio di te.

Sotto la scocca trovi tantissimi sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute. Il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono controllati ventiquattro ore su ventiquattro e in caso di qualche dato anomalo ti avvisa immediatamente. Molto utile anche il monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report completo su come riposi la notte e ti dà qualche consiglio utile su cosa migliorare.

A bordo è presente il sistema operativo Wear OS di Google con tutte le app della suite di Mountain View pronte all’uso. La batteria ha una durata prolungata e copre un paio di giorni (molto dipende dall’utilizzo che se ne fa dell’orologio).

Galaxy Watch5 Pro