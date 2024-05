Samsung, prezzo crolla per lo smartphone pieghevole: sconto esagerato

Il Galaxy Z Flip5 è in offerta con uno sconto del 38% e chi lo acquista oggi ottiene in regalo il Galaxy Watch6. Ecco come funziona l’offerta.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un’offerta speciale per uno smartphone speciale. Non è un’esagerazione. Andiamo per punti. L’offerta è speciale perché acquistando questo smartphone (nello specifico il Galaxy Z Flip5) ottieni in regalo il Galaxy Watch6, orologio smart dal valore di 249 euro. E il telefono pieghevole di Samsung è anche disponibile in offerta con uno sconto di ben il 38% che fa risparmiare più 500 euro sul prezzo di listino. Il telefono è speciale perché si tratta di uno smartphone pieghevole, una nuova nicchia di dispositivi che sta sempre più prendendo piede sul mercato, ma che vede ancora una scelta limitata a disposizione degli utenti. Oltre a tutto questo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy Z Flip5 è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato nella nicchia degli smartphone pieghevoli. È dotato di un’ottima scheda tecnica che si caratterizza per un doppio schermo (uno esterno e uno interno), di ottime componenti e di funzioni speciali pensate appositamente per uno smartphone pieghevole. Oltre a tutto questo c’è anche Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione del dispositivo. Non approfittarne sarebbe un grosso errore: non farti scappare questa opportunità.

Galaxy Z Flip5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy Z Flip5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo a cui troviamo oggi il Galaxy Z Flip5 è veramente eccezionale. Il merito è di uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 849 euro, il minimo storico in quest’ultimo periodo per la versione con 512 gigabyte di memoria interna. Il risparmio è superiore ai 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 70,75 euro al mese. Già così la promo sarebbe straordinaria, ma Amazon e Samsung hanno fatto le cose in grande.

Infatti, per tutti coloro che acquisteranno il Galaxy Z Flip5 in questi giorni e lo registreranno sul sito del produttore sud-coreano, potranno ricevere in regalo il Galaxy Watch6, ultima versione dell’orologio di Samsung e che ha un valore commerciale di 249 euro. E che puoi rivendere per abbattere ulteriormente il prezzo dello smartphone pieghevole.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per fare il reso hai 14 giorni di tempo.

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Flip5: la scheda tecnica

Uno smartphone che viene dal futuro. E non solo per il suo design pieghevole che lo rende già speciale. Ma anche per la presenza di Galaxy AI, la nuova tecnologia di Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone e non solo nella fotocamera. Ad esempio hai accesso alla funzione "Cerchia e cerca": in una foto puoi cerchiare un oggetto oppure una frase e immediatamente parte una ricerca sul web o una traduzione testuale. Oppure puoi utilizzare il traduttore live per fare chiamate in tempo reale all’estero anche senza sapere la lingua: ci penserà l’intelligenza artificiale a tradurre ogni tua singola parola.

Passando alla caratteristiche più tecniche, il Galaxy Z Flip5 è dotato di un doppio display: quello esterno da 3,4 pollici, mentre quello interno, una volta completamente aperto, è da 6,7 pollici. Il display esterno può essere personalizzato con i tanti widget sviluppati da Samsung e ti permette di accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Lo schermo interno, invece, ha una risoluzione FHD e un refresh rate fino a 120 Hz che assicura una fluidità mai vista prima. La potenza è garantita dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte e 512 gigabyte di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con un obiettivo principale da 12 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 10 megapixel. Grazie al suo design puoi scattare foto in posizioni particolare che rendono ancora più iconici i tuoi scatti. Non mancano le tecnologie di Samsung che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e hai anche il supporto della ricarica rapida.

Galaxy Z Flip5