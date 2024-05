Amazon, offerte Samsung e sconti fino al 70%: le migliori offerte della settimana

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ogni mese Amazon e Samsung ci sorprendono con delle promo esclusive su alcuni dei prodotti dell’azienda sud-coreano. In alcuni casi si tratta di una promo cashback con Samsung che rimborsa parte della spesa sostenuta per l’acquisto di un dispositivo, in altri casi si tratta di un buono sconto che si applica direttamente nella pagina prodotto. In altri casi ancora, invece, acquistando un determinato prodotto se ne riceve in regalo un altro sempre di Samsung. Ed è esattamente quello che accede questa settimana. Acquistando uno smartphone della serie Galaxy S24 oppure il Galaxy Z Flip5 si ottiene in regalo il Galaxy Watch6, orologio dal valore commerciale superiore ai 250 euro. Se a questo aggiungi anche lo sconto Amazon sullo smartphone, ecco che diventa un’occasione da cogliere al volo e che ti permette di risparmiare centinaia di euro.

Le offerte strepitose di questa settimana, però, non finiscono qui. Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili su Amazon per i prodotti tech (smartphone, smartwatch, smart TV, computer) e per gli elettrodomestici per la casa, diventati oramai insostituibili e sempre più smart. Trovi tutte le offerte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. A te non resta che scegliere cosa comprare e approfittare di un super sconto.

Amazon, migliori offerte 20 – 26 maggio

Una settimana ricca e piena di sconti interessanti. Delle offerte sui prodotti Samsung ne abbiamo già parlato, ma non sono le uniche che trovi in questa settimana di metà maggio. Se sei alla ricerca di uno smartphone lowcost, il Redmi 12 è quello che fa per te: lo paghi poco più di 100 euro e assicura prestazioni top. Sul fronte smartwatch, non bisogna farsi sfuggire lo sconto del 41% disponibile per il Garmin epix: solo oggi risparmi 350 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Altra offerta da non farsi scappare è quella che riguarda il tablet Blackview Tab 90 che trovi con uno sconto del 77% e risparmi più di 500 euro. Tra gli elettrodomestici torna un offerta con un doppio sconto il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Non manca la friggitrice ad aria: questo modello Ariete è disponibile a metà prezzo e fai un super affare.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovi nella lista qui in alto e basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per comprare il dispositivo. A te la scelta e buona lettura.

Galaxy S24 Ultra

Un’offerta eccezionale da non farsi sfuggire. Grazie alla promo Samsung, comprando il Galaxy S24 Ultra su Amazon e registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano ottieni in regalo il Galaxy Watch6, ultima versione dell’orologio di Samsung e dal prezzo di listino superiore ai 250 euro. A tutto questo si somma l’offerta disponibile sul sito di e-commerce: il Galaxy S24 Ultra, infatti, è disponibile con uno sconto del 26% a 1.199 euro, con un risparmio netto che supera i 400 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate 99,92 euro al mese. La versione in offerta è quella da 512 gigabyte di memoria interna.

Sullo smartphone c’è poco da dire, si tratta di uno dei migliori telefoni Android disponibili sul mercato. Tutte le componenti assicurano prestazioni eccezionali, a partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità elevatissima. Sotto la scocca, invece, è presente il processore Snapdragon 8 Gen 3 con 12 gigabyte di RAM. Nella parte posteriore è presente anche una quadrupla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel. La vera differenza, però, la fa Galaxy AI, la nuova tecnologia sviluppata da Samsung che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone. Non farti sfuggire questa opportunità e acquista il Galaxy S24 Ultra a un super prezzo e ottenendo in regalo anche un orologio.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip5

La stessa promo è valida anche per il Galaxy Z Flip5, altro smartphone top di gamma dell’azienda sud-coreana. Tutti coloro che acquistano il telefono pieghevole su Amazon e lo registrano sul sito del produttore sud-coreano ricevono in regalo un Galaxy Watch6. A questo si aggiunge lo sconto del 34% disponibile sul sito di e-commerce che fa scendere il prezzo dello smartphone a 899 euro, con un risparmio netto che sfiora i 500 euro. Anche in questo caso puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 74,92 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy Z Flip5 è uno degli smartphone pieghevoli più venduti degli ultimi mesi. Dotato di un doppio display (uno esterno da 3,4 pollici e quello interno da 6,7 pollici), assicura anche ottime prestazioni grazie alle componenti scelte da Samsung. Resistente, sottile e facile da utilizzare, al momento è una delle migliori soluzioni sul mercato per chi cerca uno smartphone pieghevole.

Galaxy Z Flip5

Redmi 12

Non solo smartphone che costano centinaia di euro, ma anche dispositivi alla portata di tutti. Come ad esempio il Redmi 12, smartphone lowcost che trovi su Amazon a un prezzo di 120 euro grazie allo sconto del 44%. Telefono molto acquistato e che assicura prestazioni superiori alla media, nonostante un prezzo veramente basso. Dotato di un display FHD da 6,79 pollici con refresh elevato che rende video e app per i videogiochi ancora più fluidi. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5.000mAh che dura tutto il giorno. Insomma, uno smartphone affidabile e che costa veramente poco.

Redmi 12

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti proponiamo anche alcuni utili accessori. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth che trovi in offerta con uno sconto straordinario del 76% e le paghi solamente poco più di 20 euro rispetto a quello di listino. Un’occasione veramente speciale per un paio di cuffie compatibili con qualsiasi telefono e che assicurano un’autonomia superiore alle 30 ore. Sono anche impermeabili e acquistandone due paia ottieni uno sconto extra del 7% e un altro buono del 5%. Insomma, un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Cuffie Bluetooth

Custodia impermeabile

Altra offerta lowcost da non farsi sfuggire per nessun motivo. Con l’arrivo dell’estate, del caldo e del mare, diventa importantissimo proteggere il proprio smartphone dalla sabbia e dall’acqua che potrebbero comprometterne le funzionalità. Per questo motivo esistono delle custodie impermeabili che trovi anche in offerta su Amazon. Il set con due custodie è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi poco più di 5 euro. Sono compatibili con qualsiasi smartphone: non perdere questa occasione.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto su Amazon, applicando il coupon disponibile.

Custodia impermeabile

Apple Watch SE di seconda generazione

Questa settimana trovi in offerta al minimo storico anche l’Apple Watch SE di seconda generazione nella versione GPS + Cellular. Si tratta del modello in grado di connettersi alla rete dati utilizzando una scheda eSim (non ha bisogno del supporto di uno smartphone per scaricare le app). Grazie allo sconto del 32% il prezzo scende al minimo storico e risparmi più di 100 euro. Un’occasione speciale per uno degli orologi smart più richiesti sul mercato. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Lo smartwatch offre tutto quello che si richiede a un dispositivo Apple, da prestazioni eccellenti al massimo supporto per quanto riguarda app e funzionalità. Se vuoi tenere sempre sotto controllo i parametri vitali e gli allenamenti, questo è uno degli orologi con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato.

Apple Watch di seconda generazione

Garmin epix

Epico, in tutti i sensi. Il Garmin epix è uno dei migliori smartwatch lanciati in questi ultimi anni dal produttore statunitense e questa settimana è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 41% che fa scendere il prezzo a 499,99 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’orologio è quanto di meglio possa offrire il mercato: funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e più di 20 app dedicate agli allenamenti e allo sport. La batteria ha una durata di circa 15 giorni ed è dotato anche di un chip GPS di ultima generazione. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

Garmin epix

Smart TV Samsung 43 pollici

Se non vuoi spendere troppo per il nuovo smart TV, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi il televisore Samsung Crystal da 43 pollici con uno sconto del 37% che te lo fa pagare solo 374,99 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Si tratta di un televisore lowcost con ottime caratteristiche: schermo con risoluzione 4K, processore prestazionale e puoi scaricare e installare tutte le più importanti piattaforme di video streaming. A bordo trovi anche gli assistenti vocali Alexa, Bixby e Google Assistant per gestire il televisore con un semplice comando vocale.

Smart TV Samsung Crystal 43 pollici

Microsoft Surface Pro 9

A metà tra un tablet e un computer portatile, il Microsoft Surface Pro 9 è uno dei migliori affari che puoi fare questa settimana. Grazie all’offerta a tempo disponibile su Amazon risparmi ben il 35% e lo paghi 869,99 euro. Stiamo parlando di un computer che all’occorrenza si può trasformare in un tablet e lo puoi utilizzare per fare tutto quello che vuoi, dal vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano, fino al lavorare a documenti e presentazioni mentre sei in viaggio. La scheda tecnica è quella tipica di un computer potente: schermo da 13 pollici, processore Intel Evo di dodicesima generazione, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte.

Microsoft Surface Pro 9

Tablet Blackview Tab 90

Offerta mai vista prima su Amazon per il tablet Blackview Tab 90. Tablet uscito da poco sul mercato e protagonista di una delle migliori promo della settimana: è disponibile con uno sconto del 77% che fa scendere il prezzo a 159,99 euro, con un risparmio superiore ai 500 euro rispetto a quello di listino. Si tratta del classico tablet per un utilizzo da divano: schermo da 11 pollici ad alta definizione, ottima potenza e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ha anche un buon comparto fotografico con il supporto a Google Lens. Un’ottima soluzione per chi vuole spendere poco e acquistare un dispositivo con ottime qualità.

Oral-B Vitality Pro

Ecco un prodotto che negli ultimi giorni sta andando letteralmente a ruba. Stiamo parlando dello spazzolino elettrico Oral-B Vitality Pro che trovi in offerta con uno sconto del 36% e a un prezzo di soli 22,31 euro. Spazzolino elettrico che rimuove fino al 100% in più di placca rispetto a uno manuale e che offre tre modalità di spazzolamento. Nella confezione c’è anche una testina e la batteria assicura un’autonomia prolungata.

Oral-B Vitality Pro

Telecamera blurams

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, ecco l’offerta che fa per te. Torna in promo la telecamera di sicurezza blurams con sensore fotografico 2K e sensore di movimento che ti avvisa in tempo reale se sta accadendo qualcosa di anomalo nella tua abitazione. Ha anche la visione notturna a colori ed è in grado di ruotare a 360 gradi. Facile da configurare e da montare, oggi la trovi in offerta con uno sconto del 43% e la paghi solamente poco più di 20 euro.

Telecamera blurams

Ecovacs Deebot T20e Omni

Offerta incredibile per l’ottimo aspirapolvere robot Ecovacs Deebot T20e Omni. Su Amazon lo trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e risparmi ben 800 euro sul prezzo di listino. Il merito è dello sconto fisso del 54% a cui aggiungere un coupon sconto di ben 50 euro. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, compresa la stazione di svuotamento automatico. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. I sensori di ultima generazione mappano efficacemente l’abitazione e permettono al robot di evitare gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto anche tramite l’app oppure con Alexa.

Ecovacs Deebot T20e Omni

Electrolux condizionatore portatile Comfort 600

Sta tornando quel periodo dell’anno in cui i condizionatori portatili diventano l’elettrodomestico più ricercato e desiderato su Amazon. Se non vuoi farti trovare impreparato puoi approfittare dell’offerta ottima disponibile oggi per il climatizzatore portatile Electrolux Comfort 600. Grazie allo sconto del 53% lo paghi meno della metà e risparmi 370 euro su quello di listino. Ha una potenza pari a 9.000BTU ed è perfetto per una stanza di 30-40 metri quadrati. Molto utile anche in ufficio. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app e impostare la temperatura o l’orario di accensione e spegnimento.

Electrolux condizonatore portatile Comfort 600

Friggitrice ad aria Ariete Airy fryer Oven

La friggitrice ad aria non può mai mancare nella nostra guida all’acquisto sulle migliori offerte della settimana Amazon. Questa volta la nostra scelta è finita sulla friggitrice Ariete Airy fryer Oven, modello di ultima generazione dotato anche del girarrosto. Oggi la trovi con uno sconto del 43% e la paghi 84,90 euro, con un risparmio che supera i 60 euro. Grande potenza, puoi cucinare tutti i tuoi piatti preferiti senza olio e con pochi grassi. Dotata di tre griglie, è la tua compagna ideale per cucinare velocemente tanti piatti differenti.

Friggitrice ad aria Ariete Airy fryer Oven

Macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S

Una delle passioni degli italiani è bere un buon caffè a colazione, pranzo, cena e durante le pause dal lavoro. E per farlo è necessario avere una macchina adatta, come ad esempio questa De’Longhi Perfetto Magnifica S che trovi in promo con uno sconto del 40% e la paghi 299 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di una macchina semi professionale con cui preparare un caffè buono come quello del bar. Puoi utilizzare sia il caffè in grani sia quello in polvere. Tramite al console di comando puoi scegliere la lunghezza del caffè oppure preparare una tisana, il tè o il cappuccino.

Macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S