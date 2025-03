Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità per gli amanti del gaming da mobile: Samsung che ha lanciato (al momento solo in Corea del sud) una nuova applicazione chiamata Game Booster+. Si tratta di un modulo per l’app Good Lock sui device della serie Galaxy che permette agli utenti di controllare nel dettaglio il proprio smartphone, regolando diverse impostazioni per migliorare l’esperienza di gioco e sfruttare al meglio le risorse hardware a disposizione.

Come funziona Game Booster+

Stando alle informazioni che provengono dalla Corea del sud, Game Booster+ ha tre caratteristiche principali che permettono all’utente di intervenire su diversi aspetti del proprio smartphone al fine di migliorare la user experience.

La prima opzione è la Game controller key remapping che, come è facile intuire dal nome, serve per rimappare i tasti del controller, definendoli in base alle proprie esigenze e al proprio gusto personale. Questa funzione consente di creare diversi profili di gioco, fino a un massimo di quattro, così da adattare la configurazione in base al titolo in riproduzione.

Poi c’è la funzione Enable Game Booster GPU settings che consente di intervenire su due parametri: PreTransform, utile per alleggerire il carico di lavoro sulla GPU durante la rotazione dello schermo nei giochi eseguiti con librerie Vulkan e Texture Filter che va a migliorare la qualità delle texture, con la possibilità di scegliere tra tre opzioni differenti: Default, Performance e Quality, così da bilanciare prestazioni e qualità visiva in base al proprio device e al titolo in esecuzione.

Questa è forse l’opzione più interessante che consente di intervenire direttamente sul proprio dispositivo e configurarlo in modo che i vari giochi possano girare al meglio in base all’hardware a disposizione.

Infine c’è la Game category settings che consente agli utenti di classificare come gioco qualsiasi applicazione che non viene riconosciuta come tale dal device, così da poter utilizzare le funzioni di Game Booster+ su qualsiasi app installata sullo smartphone e, naturalmente, migliorarne le performance.

Quando arriva il Game Booster+

Per il momento, il Game Booster+ è disponibile ufficialmente in esclusiva per il Galaxy Store coreano anche se l’APK dell’applicazione è stato reso disponibile anche per gli utenti al di fuori della Corea del Sud e può essere scaricato tranquillamente in rete, facendo però attenzione a non scaricare per errore applicazioni malevole che potrebbero compromettere l’integrità dello smartphone e mettere in serio pericolo i propri dati personali.

Per quanto riguarda la data d’uscita ufficiale di questa funzione, al di fuori del mercato interno, per ora Samsung non ha ancora comunicato i tempi di una release ufficiale anche se, con buone possibilità, è solo una questione di tempo prima che gli utenti in tutto il mondo possano provare il nuovo modulo del Good Lock.