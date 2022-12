Gamma Vivo S16 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Vivo ha quasi anticipato i leak sui suoi smartphone della nuova gamma Vivo S16, annunciandone la disponibilità in Cina. La nuova serie comprende tre modelli: Vivo S16, Vivo S16e ed Vivo S16 Pro. La particolarità di questo trio di smartphone è che ognuno adotta un SoC diverso, che ne definisce in modo molto chiaro la fascia di mercato in cui cercherà spazio per farsi notare.

Tre smartphone molto diversi, quindi, dal "quasi top" Vivo S16 Pro a scendere fino all’economico Vivo S16e di fascia medio-bassa. Molto interessante e significativa, tra l’altro, la scelta dei chip usato: un MediaTek, un Qualcomm e un Samsung.

Vivo S16 Pro: caratteristiche tecniche

Il modello di punta della nuova serie è il Vivo S16 Pro che si basa sul SoC Mediatek Dimensity 8200, l’ultima proposta del produttore taiwanese per la fascia medio-alta che non costa troppo ma offre ottime prestazioni. Il chip è affiancato da 12 GB di RAM, mentre sono due i tagli di storage proposti: 256 GB o 512 GB, sempre di tipo UFS 3.1 e sempre espandibile a 1 TB.

Il display curvo ha una dimensione di 6.78 pollici ed è di tipo AMOLED, con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. La risoluzione annunciata è Full HD+, e lo schermo è anche compatibile con il formato HDR10+.

Il comparto fotografico conta su tre sensori, in cui spicca il principale da 50 MP con OIS (Sony IMX766V) e apertura f/1.88. Quest’ultimo è coadiuvato da un grandangolare da 12 MP e da un macro da 2 MP con apertura f/2.4. Nel notch al centro del display è celata la fotocamera anteriore da ben 50 MP con autofocus.

La batteria da 4.600 mAh ha una ricarica a 66W via cavo USB-C. Non mancano le nuove connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, né l’NFC, oltre alla compatibilità con le reti 5G garantita dal modem integrato nel SoC.

Vivo S16: caratteristiche tecniche

Il modello Vivo S16 condivide molte delle specifiche del fratello maggiore. Infatti troviamo lo stesso display, la stessa selfie camera, e la stessa batteria.

Cambia, come detto, il SoC che in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 8 o 12 GB di RAM LPDDR5. Per lo spazio di archiviazione si può scegliere tra 128, 256 o 512 GB di memoria UFS 3.1.

Diverso anche il set di sensori fotografici sul retro del dispositivo. In questo caso il principale è da 64 MP con OIS (f/1.89), affiancato da un ultrawide da 8 MP (f/2.2) e dal solito macro da 2 MP (f/2.4). A livello di connessioni nulla cambia rispetto al modello Vivo S16 Pro.

Vivo S16e: caratteristiche tecniche

Il più piccolo della famiglia è il Vivo S16e che arriva con il SoC Exynos 1080 che nella fascia medio bassa del mercato è ancora uno dei più performanti. Due le opzioni di RAM LPDDR 4x a disposizione, da 8 o 12 GB così come lo spazio di archiviazione proposto in tagli da 128 e 256 GB di tipo UFS 3.1. E se questo spazio non basta si può espandere a 1 TB inserendo una scheda microSD. Il display è più piccolo, ed è pari a 6,62 pollici ma rimane di tipo AMOLED con refresh rate a 120 Hz e compatibilità HDR10+.

Sul retro sono presenti i tre classici sensori fotografici che però sono meno performanti di quanto visto sugli altri due modelli. Infatti troviamo comunque un principale da 50 MP con OIS ma questo viene affiancato solo da un sensore di profondità da 2 MP e il solito macro con la stessa risoluzione. Non manca anche un flash LED. Ridotta anche la selfie camera, che in questo modello ha un sensore da 16 MP.

La batteria rimane quella da 4.600 mAh con ricarica a 66 W già vista sui modelli sopradescritti, così come le connessioni, anche se la versione di Bluetooth in questo caso è la 5.2. Da sottolineare che questo modello arriverà con il vecchio Android 11 mentre i primi due avranno Android 13.

Gamma Vivo S16: prezzi e disponibilità

Il nuovo trio di smartphone sarà disponibile in Cina dal 30 dicembre. Al momento non ci sono indicazioni su un loro arrivo in Europa. I prezzi in yuan annunciati sono:

Vivo S16 Pro nelle colorazioni Starry Night Black, Sea Foam Green

12/256 GB: 3.299 yuan (446 euro)

12/512 GB: 3.599 yuan (486 euro)

Vivo S16 nelle colorazioni Starry Night Black, Sea Foam Green, Gradient

8/128 GB: 2.499 yuan (337 euro)

8/256 GB: 2.699 yuan, (364 euro)

12/256 GB: 2.999 yuan (405 euro)

12/512 GB: 3.299 yuan (446 euro)

Vivo S16e nelle colorazioni Starry Night Black, Sea Foam Green, Hyacinth Purple