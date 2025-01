Garmin Approach, i nuovi device per gli appassionati di Golf

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Garmin

Garmin ha ampliato il catalogo dei device della serie Approach, dedicati ad appassionati e professionisti del golf, presentando tre nuovi prodotti sviluppati appositamente per migliorare le prestazioni sul green. Tra le novità ci sono gli smartwatch Approach S44 e Approach S50 e il nuovo dispositivo portatile Approach G20.

Tutti questi accessori arrivano sul mercato con oltre 43 mila campi da gioco da tutto il mondo già precaricati dall’azienda produttrice (aggiornabili gratuitamente) con tutte le informazioni necessarie per aiutare i golfisti nella scelta della migliore strategia di gioco.

Garmin Approach S44 e S50: scheda tecnica e prezzo

I nuovi Approach S44 e Approach S50 hanno un display AMOLED da 1,2 pollici sviluppato per consentire agli utenti di vedere i dettagli del campo da gioco, senza affaticare la vista.

Entrambi hanno un ricevitore Multi-GNSS utile per aiutare gli sportivi a individuare automaticamente campo e buca in cui si trovano e una scorecard digitale che consente di registrare facilmente i punteggi direttamente sullo smartphone iOS e Android.

Sono compatibili con i sensori Approach CT1 (da acquistare separatamente con il set da 16 sensori costa 99,99 euro), che si applicano ai grip delle mazze da golf e possono essere utilizzati per tracciare le statistiche di gioco, raccogliendo dati come la distanza dei colpi e il tipo di mazza utilizzato e sincronizzandoli con l’app Garmin Golf.

I due dispositivi permettono all’utente anche di ricevere e leggere le notifiche dal telefono mentre sull’Approach S50 ci sono anche le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali, inclusi frequenza cardiaca, i livelli di stress e la qualità del sonno, dati che possono essere utilizzati dagli sportivi per prepararsi al meglio alle competizioni e a gestire gli allenamenti. Sempre in esclusiva per l’S50 è possibile anche effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay.

Per chi volesse, con entrambi i modelli è possibile sottoscrivere un abbonamento premium all’app Garmin Golf (9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno) così da poter accedere alle mappe avanzate dei campi, più dettagliate e con maggiori elementi per aiutare gli sportivi.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’azienda produttrice garantisce fino a 15 ore in modalità gioco e fino a 10 giorni in modalità smartwatch classico.

Il Garmin Approach S44 è già disponibile sul sito ufficiale nelle versioni Black e Twilight con lunetta Silver, al prezzo consigliato di 349,99 euro. Il Garmin Approach S50, invece, può essere acquistato con cinturino in nylon ComfortFit Black e lunetta Slate, oppure con cinturino Ivory e lunetta Cream Gold al prezzo consigliato di 449.99 euro.

Garmin Approach G20: scheda tecnica e prezzo

Il Garmin Approach G20 è un dispositivo compatto, dalle dimensioni ridotte e dal peso poco superiore a 100 grammi, sviluppato per essere agganciato facilmente alla cintura o al cart, grazie al retro magnetico.

Ha un display monocromatico da 2,2 pollici con un contrasto elevato, che garantisce ai golfisti una buona leggibilità anche in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, gli utenti possono regolare a proprio piacimento le dimensioni dei numeri per migliorare ulteriormente consultazione delle specifiche.

Oltre ai 43 mila campi precaricati, il dispositivo permette anche di monitorare velocità e direzione del vento e di impostare manualmente la distanza dal green. Questo prodotto, inoltre, è compatibile anche con i sensori Approach CT10 (da acquistare separatamente a 249,99 euro) utili per tracciare le statistiche di gioco. Infine è presente la ricarica solare che garantisce un’autonomia praticamente infinita (in giornate soleggiate) e fino a 36 round con il cielo nuvoloso.

Anche il Garmin Approach G20 è già disponibile sul sito dell’azienda produttrice al prezzo consigliato di 349,99 euro.