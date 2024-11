Garmin presenta Approach R50: il golf diventa virtuale

Garmin presenta Approach R50, il nuovo launch monitor per i golfisti con tante funzioni dedicate all'allenamento, anche in casa

Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato il lancio del nuovo Approach R50. Si tratta di un launch monitor per i golfisti, con tre telecamere integrate, che permette agli amanti di questo sport di allenarsi durante tutto l’anno, anche indoor a casa propria, migliorando la tecnica e mettendo alla prova le proprie abilità.

Garmin Approach R50: caratteristiche

Il nuovo Garmin Approach R50 disponibile di un display touch da 10 pollici di diagonale (con pannello LCD con risoluzione di 800 x 1280 pixel) e include oltre 43.000 campi da golf precaricati, grazie all’app Home Tee Hero. In questo modo è possibile giocare round virtuali e partecipare a sfide settimanali, con classifiche mondiali, per mettersi alla prova e sfidare, da casa, golfisti di tutto il mondo (sfruttando l’abbonamento Garmin Golf).

Il launch monitor sviluppato da Garmin, inoltre, si connette a un monitor esterno o anche a un proiettore (utilizzando un comune cavo HDMI) in modo da poter mostrare le immagini su una superficie ancora più grande. Gli appassionati, quindi, possono dedicare un angolo di casa al golf, allenandosi sui campi virtuali messi a disposizione da Approach R50.

Il dispositivo è abbinato a un sistema composto da tre telecamere, per la raccolta dei dati. Le telecamere semplificano anche l’installazione del launch monitor che non dovrà essere collocato obbligatoriamente dietro la postazione di tiro e a una distanza precisa dall’utente. In questo modo, l’utilizzo di Garmin Approach R50, soprattutto in casa, sarà molto più flessibile.

Ad aiutare i golfisti nell’allenamento, inoltre, ci sono i report e le statistiche dettagliate forniti dal dispositivo di Garmin, che permette di ottenere informazioni anche sulle mazze (con l’utilizzo degli adesivi di tracciamento forniti in confezione che consentono di rilevare fino a 15 metriche differenti), sulla velocità e sulla traiettoria delle palline.

Tutti i dati possono essere consultati dall’utente che può valutare anche la progressione del tempo per tenere traccia dei miglioramenti e verificare quali sono i suoi punti di forza oltre che i suoi punti deboli. Il sistema può funzionare anche a batteria con un’autonomia di 4 ore. Le dimensioni sono pari a 41,9 x 26,9 x 19 cm per un peso di 4,1 chilogrammi. C’è anche la certificazione di impermeabilità IPX3.

Garmin Approach R50: prezzo e disponibilità

Il nuovo Approach R50 è disponibile da subito sul mercato italiano. Garmin ha ufficializzato il lancio del nuovo prodotto, ora acquistabile, tramite lo store online di Garmin, con un prezzo consigliato di 4.999,99 euro. Per questa prima fase di distribuzione, la consegna è prevista nel giro di 2-3 settimane.