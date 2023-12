Garmin epix, il prezzo è stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: Garmin / YouTube

Ancora sono disponibili e anche con grandi sconti. Di che cosa stiamo parlando? Dei tantissimi dispositivi presenti su Amazon e con consegna assicurata entro Natale. Queste sono le ultimissime ore per scegliere e acquistare gli ultimi regali di Natale per amici e parenti. Se non avete ancora trovato quello giusto che fa per loro, oggi cerchiamo di aiutarvi con una doppia scelta. Sul sito di e-commerce, infatti, abbiamo scovato due super offerte da non farsi sfuggire e che riguardano il Garmin epix e il Garmin fenix 7. Si tratta di due orologi super resistenti del produttore statunitense e che trovi in offerta al minimo storico grazie a uno sconto mai visto prima.

Andiamo con ordine. Il Garmin epix è in offerta con uno sconto eccezionale del 38% che fa risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero e fai un super figurone. Se vuoi spendere un po’ di meno, il Garmin fenix 7 è la miglior alternativa sul mercato. In questo caso lo sconto è del 26% e risparmi più di 150 euro sul prezzo consigliato. Anche in questo caso hai a disposizione la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Devi, però, essere velocissimo nell’approfittarne: la consegna entro Natale è garantita solo per poche ore.

Una delle migliori promo disponibili su Amazon in questo momento. Stiamo parlando del Garmin epix, uno smartwatch super resistente e pensato per chi ama andare all’avventura. L’orologio di Garmin è in offerta con uno sconto mai visto prima del 38% che fa scendere il prezzo a 529,90 euro. Il risparmio rispetto a quello di listino è considerevole e supera i 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente in pagina e offerto da Amazon: 5 rate da 105,98 euro al mese. Come detto la disponibilità è immediata e la consegna dovrebbe avvenire entro il 25 dicembre. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024 (puoi acquistarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo rispedire indietro).

Vediamo velocemente le funzionalità principali di questo orologio. Come già detto, è super resistente e ha superato i test militari USA per la resistenza. La batteria ha un’autonomia fino a 16 giorni ed è dotato anche di pulsanti fisici sulla scocca per accedere velocemente alle varie funzioni. Le app per lo sport sono più di 25 e coprono tantissime attività differenti: dalla corsa, al trail running, passando per il nuoto (è impermeabile) fino al ciclismo e alle escursioni. Non mancano sport un po’ più avventurosi come lo sci e il surf. È dotato anche di un chip GPS che ti aiuta a trovare in qualsiasi momento la retta via. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il Garmin epix ha pochi rivali. Ogni mattino ricevi un report completo su come hai riposato durante la notte e sullo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Il battito cardiaco viene monitorato ventiquattro ore su ventiquattro.

Se vuoi spendere un po’ di meno, hai una validissima alternativa: il Garmin fenix 7. Oggi lo trovi sempre in offerta con uno sconto del 26% che fa crollare il prezzo a 483 euro. Il risparmio netto è di circa 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate da 96,90 euro al mese. Anche in questo caso la consegna è garantita entro Natale, ma dovete essere velocissimi nel completare l’ordine. Il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Per acquistarlo spedito e consegnato da Amazon entro il 25 dicembre, clicca su questo link.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, prende dal Garmin epix tantissime funzionalità. In primis la super resistenza: è (quasi) indistruttibile e lo puoi utilizzare per le escursioni all’aperto e per gli sport avventurosi. Il monitoraggio della salute avanzato ti permette di sapere in ogni momento il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha un’autonomia fino a un massimo di 18 giorni. Le app per lo sport sono più di venti e trovi veramente di tutto. Una volta completata l’attività fisica puoi analizzare tutti i dati direttamente dall’app per lo smartphone.