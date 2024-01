Garmin Epix, prezzo in picchiata per lo smartwatch indistruttibile: sconto esagerato

Fonte foto: Garmin / YouTube

Di smartwatch con queste caratteristiche sul mercato se ne trovano pochi. E non stiamo esagerando. Lo si intuisce abbastanza facilmente, sia dal prezzo, ma soprattutto dalle caratteristiche che offre questo Garmin Epix. Non é la prima volta che parliamo di questo orologio (e non sarà l’ultima). Le sue funzionalità sono uniche e lo rendono uno dei migliori orologi nella sua categoria. Fa parte di quella nicchia di smartwatch che vengono definiti rugged. Che cosa vuol dire? Orologio realizzati con materiali unici e super resistenti.

Oggi, però, vi parliamo del Garmin Epix non tanto per le sue caratteristiche, quanto per l’offerta disponibile su Amazon. Infatti, da oggi lo trovi in offerta con uno sconto incredibile del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare poi di 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’occasione unica da non farti scappare: solitamente queste oromo speciali durano pochissime ore o pochissimi giorni.

Una delle migliori offerte del giorno per uno smartwatch con queste caratteristiche e funzionalità. Oggi trovi il Garmin Epix in offerta con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo a 529 euro. Si tratta di un risparmio superiore ai 300 euro rispetto a quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, puoi anche usufruire del pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 105,80 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in tempi record, meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito hai a disposizione i classici 30 giorni di tempo. Una promo da cogliere al volo e da non farsi scappare.

Garmin Epix: scheda tecnica e funzionalità

Per capire di che tipologia di dispositivo stiamo parlando, il Garmin Epix è una delle migliori alternative all’Apple Watch Ultra, con il quale condivide alcune funzionalità e anche il prezzo di listino. Per questo motivo il prezzo a cui lo troviamo oggi lo fa diventare un best-buy. Costa molto meno rispetto allo smartwatch dell’azienda di Cupertino e offre anche più funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Andiamo con ordine e vediamole meglio insieme.

Partiamo dalla prima caratteristica che lo rende unico: la resistenza. Lo smartwatch è realizzato con materiali di ottima qualità che lo rendono resistente alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile. Da sottolineare anche l’ottima autonomia che può superare le due settimane con un utilizzo normale.

Passiamo alle funzioni che lo fanno diventare un orologio unico nel suo genere. Sotto la scocca trovi sensori di ultima generazione che ti permettono di allenarti nel miglior modo possibile e con il supporto continuo del Garmin Coach, sempre pronto a spronarti e a suggerirti nuovi allenamenti e obiettivi da raggiungere. Le app per lo sport sono più di 30 e trovi veramente di tutto, dalla corsa, al ciclismo fino ad arrivare ad attività un po’ più impegnative come il surf o la mountain bike. Per ogni tipologia di allenamento puoi raccogliere statistiche avanzate da analizzare con calma sull’app dello smartphone. Lo schermo da 1,3 pollici mostra anche gli allenamenti animati a corpo libero come allenamento funzionale, cardio, yoga e Pilates. Non mancano gli allenamenti HIIT come AMRAP, EMOM e Tabata. Lo smartwatch è anche in grado di calcolare il VO2 Max, un indicatore delle prestazioni sportive. Presente anche un chip GPS ad alta precisione e hai a disposizione tante mappe che ti mostrano la strada da percorrere quando fai le escursioni e le passeggiate nei boschi.

Oltre a tutte queste funzioni per l’attività fisica, hai a disposizione un set per il monitoraggio completo della salute. Il sensore Pulse OX monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e il rilevamento dello stresso. Al mattino ricevi anche un report sul tuo stato di salute con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca.

Chiudiamo con alcune funzioni molto utili nella vita di tutti i giorni. Collegando lo smartwatch allo smartphone ricevi le notifiche di messaggi e chiamate direttamente sul polso. Con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa al supermercato o il conto al ristorante direttamente con l’orologio.

