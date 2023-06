Garmin fenix 6 Pro Solar in offerta al minimo storico: prezzo stupefacente

Può uno smartwatch rendere la vita più semplice? La risposta è sì se questo orologio, oltre a mostravi i classici dati su frequenza cardiaca, passi effettuati, ora, è anche in grado di fornivi supporto durante le vostre avventure all’aperto. La risposta è sì se lo smartwatch in questione è il Garmin fenix 6 Pro Solar. L’azienda statunitense si è oramai specializzata in questo particolare settore realizzando orologi smart con funzionalità avanzatissime e con materiali super resistenti in grado di superare i test militari USA. Ma non solo, come potete intuire dal nome, questo wearable ha anche una particolare lente sulla scocca che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia per l’orologio.

Il Garmin fenix 6 Pro Solar oggi è disponibile anche in super offerta su Amazon grazie allo sconto del 30% che fa risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino. Uno sconto che non si vedeva da tantissimo tempo per un orologio che non ha bisogno di molte presentazioni: nella sua particolare nicchia è uno dei migliori che possiamo trovare. E da oggi lo troviamo anche a un super prezzo.

Garmin fenix 6 Pro Solar: caratteristiche e funzionalità

Quando si parla di un dispositivo come il Garmin fenix 6 Pro Solar bisogna partire da alcuni elementi ben precisi: le funzionalità assicurate. Sono queste che fanno la differenza rispetto alle caratteristiche tecniche. E sotto questo punto di vista, lo smartwatch dell’azienda statunitense ha pochi eguali.

Realizzato con materiali super resistenti che gli permettono di rispettare gli standard militari statunitensi per resistenza termica, agli urti e all’acqua, lo smartwatch è il perfetto compagno per chi ama gli sport all’aperto e l’avventura. Troviamo pre-caricate tantissimi profili per lo sport, come ad esempio il trail running, l’atletica leggera, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio e sport estremi come lo sci alpinismo, il surf e l’arrampicata. Per il surf, la mountain bike e lo sci alpinismo troviamo delle funzioni ad hoc che mostrano in tempo reale statistiche avanzate sulle nostre performance. Per chi ama allenarsi a corpo libero c’è una funzione particolare che mostra sullo schermo video animati su come svolgere correttamente gli allenamenti. Non manca il supporto multi-GNSS per accedere a più sistemi satellitari (GPS, GLONASS e Galileo) e acquisire la posizione in pochissimi secondi.

Altrettanto avanzate le funzionalità per il monitoraggio della salute. Sotto la scocca troviamo il sensore PulseOX che consente di monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo che si riceve ogni giorno e ti mostra come hai riposato durante la notte. Lo smartwatch rileva anche il modo in cui respiri e fornisce utili consigli.

A tutto questo si aggiunge uno schermo da 1,3" che si legge molto bene anche sotto la luce diretta del sole e tante funzionalità utili nella vita di tutti i giorni. Collegando l’orologio con lo smartphone, ad esempio, è possibile ricevere le notifiche direttamente sul polso. Con l’app Garmin Pay, invece, puoi pagare la spesa o il conto al ristorante utilizzando semplicemente l’orologio in modalità contactless. Chiudiamo con la batteria che ha una durata fino a due settimane e grazie alla ricarica solare puoi aumentare l’autonomia di un altro paio di giorni.

Garmin fenix 6 Pro Solar: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un prezzo così vantaggioso per un orologio con queste caratteristiche non lo si vedeva da tanto tempo. Il Garmin fenix 6 Pro Solar è disponibile su Amazon a un prezzo di 559,99€, con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è di quasi 250€ e difficilmente troverete un altro dispositivo che assicuri lo stesso rapporto qualità-prezzo. Ma non finisce qui: c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato solo agli utenti iscritti ad Amazon Prime). La spedizione viene curata dal sito di e-commerce e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo da quando lo hai acquistato.

