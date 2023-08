Garmin fenix 6 Solar, sconto esagerato: a questo prezzo è un affare per tutti

Fonte foto: Garmin

Non è uno smartwatch come tutti gli altri. E non vuole esserlo. È stato creato per offrire prestazioni top, resistere alle condizioni più difficili (temperature basse o molto alte) e per avere un’autonomia lunghissima, che supera i 10 giorni. Stiamo parlando del Garmin fenix 6 Solar, smartwatch top di gamma dell’azienda statunitense che oggi troviamo in offerta su Amazon al minimo storico dell’ultimo periodo grazie allo sconto eccezionale del 33% che permette di risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino.

Lo smartwatch ha funzionalità che solitamente non si trovano sugli altri orologi, ma ce ne è una veramente speciale. E la si intuisce dal nome. Grazie a una particolare lente presente sulla scocca è possibile trasformare la luce del sole in energia extra per la propria batteria. Oltre a questo, i materiali utilizzati per costruire l’orologio sono di alta qualità e contribuiscono alla robustezza del wearable che, infatti, rispetta gli standard militari USA per la resistenza termica, agli urti e all’acqua. Un orologio completo che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni e nell’attività fisica.

Garmin fenix 6 Solar: le caratteristiche tecniche

Se la tua vacanza prevede escursioni, trekking o lunghe nuotate nel mare, il Garmin fenix 6 Solar è l’orologio che fa per te. Difficilmente troverai un altro smartwatch con queste caratteristiche a un prezzo così vantaggioso. Alcune funzionalità speciali te le abbiamo già annunciate, altre le scoprirai insieme a noi.

Torniamo sulla caratteristica che dà il nome all’orologio: la ricarica solare Powr Glass. Grazie a questa particolare funzionalità che trasforma la luce solare in energia extra, l’autonomia supera tranquillamente la settimana di utilizzo (dipende molto da come lo si usa). Come hai avuto modo di intuire, l’orologio è progettato per l’outdoor: i materiali sono super resistenti, rispettano gli standard militari USA e lo schermo da 1,2 pollici permette di avere una visione completa sul proprio stato di salute e sull’attività fisica.

Proprio gli allenamenti sono una delle caratteristiche che rende unico il Garmin fenix 6 Solar. Troviamo più di 20 app per lo sport: trail running, atletica leggera, nuoto, ciclismo, escursioni, canottaggio, sci, golf, surf e tante altre che soddisfanno le tue richieste. E per ogni sport avventuroso ci sono anche delle funzioni ad hoc che monitorano parametri specifici. Se, invece, siete appassionati di sport a corpo libero, sono disponibili degli allenamenti animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo. Non manca un sistema GNSS che utilizza i principali sistemi satellitari per la navigazione (GPS, GLONASS e Galileo).

Sotto la scocca troviamo anche il sensore PulseOX che tiene sotto controllo alcuni parametri vitali: la frequenza cardiaca al polso e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni: collegandolo con lo smartphone si ricevono le notifiche di chiamate e messaggi direttamente sul polso, mentre con Garmin Pay puoi pagare in modalità contactless la spesa e gli acquisti.

Garmin fenix 6 Solar: prezzo, sconto, offerta Amazon

Prezzo eccezionale per il Garmin fenix 6 Solar. Grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon lo si paga 499,99€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il prezzo può sembrare elevato, ma come abbiamo visto nel paragrafo precedente ha caratteristiche e funzionalità che non si trovano in altri dispositivi. Il risparmio totale è di ben 250€ e c"è anche la possibilità di poterlo pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e se lo acquisti oggi vi arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore, in modo da portarlo con voi per le vacanze. Approfittatene immediatamente.

