Garmin fenix 7s, prezzo stracciato: minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Garmin

Le feste sono (quasi) finite ed è arrivato il momento di rimettersi in forma e di spendere le mance di Natale. E il modo migliore per coniugare le due cose è acquistare uno smartwatch che ti aiuti a monitorare i principali parametri vitali e che allo stesso tempo ti metta a disposizione tantissime attività sportive. E tra le promo ancora attive su Amazon, noi abbiamo trovato quello che fa al caso tuo. Si tratta del Garmin fenix 7S, un orologio molto particolare e unico nel suo genere. Si tratta di uno smartwatch realizzato con materiali super premium e molto resistenti e dotato di più di 30 applicazioni per lo sport. Ma non solo. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo tanti parametri importanti per la tua salute.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Oggi parliamo del Garmin fenix 7S soprattutto per il suo prezzo. Infatti, grazie alla promo speciale di Amazon il prezzo scende al minimo storico. Lo sconto del 30% permette di risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Insomma, un’offerta completa e da non farsi scappare per nessun motivo, soprattutto con il Natale appena passato.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo al minimo storico e mai visto prima su Amazon. Oggi trovi il Garmin fenix 7S in offerta con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 453,62€. Il risparmio è considerevole e sfiora i 200 euro. Puoi anche decidere di dilazionare il pagamento in cinque rate da 90,73 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024. Approfittane subito e fai l’affare del giorno.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: la scheda tecnica

Il Garmin fenix 7S è un orologio multisport che unisce il meglio di due mondi: quello del fitness e quello dell’outdoor. Si tratta, infatti, di uno smartwatch super versatile che si adatta a qualsiasi situazione. Lo puoi utilizzare per monitorare i tuoi progressi quotidiani, allenamento dopo allenamento, oppure come compagno di viaggio nelle tue escursioni in montagna e nei boschi. Infatti è dotato di un chip GPS super preciso che ti aiuta a trovare sempre la direzione giusta e anche a tornare al punto di partenza.

Conosciamo meglio questo orologio Garmin partendo da una delle caratteristiche più importanti: grazie ai materiali utilizzati è progettato per resistere a qualsiasi situazione e ha superato gli standard militari USA per resistenza termica, alle cadute, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile. Sulla cassa sono presenti anche dei pulsanti che ti permettono di attivare le varie funzionalità se non riesci a utilizzare lo schermo touch.

A bordo trovi più di 30 app per lo sport, ognuna dedicata a un’attività differente. Oltre alla corsa, al ciclismo e al nuoto, sono disponibili anche attività più particolari come mountain bike, surf, sci di fondo, alpinismo e allenamenti HIIT ad alta intensità. Per ognuna di queste attività puoi raccogliere e analizzare statistiche avanzate. Inoltre, hai a disposizione tantissime altre funzioni avanzate che ti aiutano a preparare gare di livello semi professionistico.

Non mancano le funzioni legate al monitoraggio della salute. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report completo su come hai riposato durante la notte. Non finisce qui. Ogni mattina ricevi un report mattutino su una panoramica del sonno, del recupero e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca.

Chiudiamo con la batteria che ha un’autonomia fino a 11 giorni, ma se imposti la modalità risparmio energetico può superare i 30 giorni.

Garmin fenix 7S