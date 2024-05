Garmin fenix 7X Solar, prezzo crollato: minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Garmin

Un’offerta shock per uno dei migliori orologi smart della sua categoria. Stiamo parlando del Garmin fenix 7X Solar, smartwatch rugged con pochi eguali sul mercato. Gli smartwatch rugged si contraddistinguono da tutti gli altri per una caratteristica in particolare: la resistenza. Grazie ai materiali utilizzati per la scocca e per il vetro di protezione, sono resistenti alle cadute, agli sbalzi di temperatura e sono anche impermeabili. Questo orologio, però, ha anche una caratteristica in più: grazie a una lente presente sulla scocca trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria, che in questo modo raggiunge un’autonomia fino a 28 giorni. Un vero record per un orologio smart. Non finisce qui: è un orologio perfetto sia per la vita di tutti i giorni sia per chi ama fare escursioni all’aperto e trekking in montagna.

Oggi, però, parliamo di questo orologio non tanto per le caratteristiche offerte, quanto per l’offerta disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 35% risparmi quasi 300 euro sul prezzo di listino e approfitti di un super minimo storico. Una vera occasione da non farsi sfuggire per uno dei migliori orologi nella sua categoria. Clicca subito su questo link per acquistarlo con la spedizione effettuata da Amazon.

Garmin fenix 7X Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi il Garmin fenix 7X Solar a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 35% il prezzo scende a 555,94 euro, minimo storico per quest’ultimo periodo. Si tratta di un costo elevato, ma stiamo parlando comunque di uno dei migliori orologi sul mercato e con caratteristiche e funzionalità veramente speciali. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis, mentre per il reso gratuito hai ben 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon e con consegna nel giro di pochi giorni basta cliccare su questo link. Non approfittarne sarebbe un errore clamoroso.

Garmin fenix 7x Solar: caratteristiche e funzionalità

Non è uno smartwatch come tutti gli altri. Il Garmin fenix 7x Solar è un orologio veramente speciale e si posiziona nella fascia altissima del mercato, insieme agli Apple Watch Ultra. Le caratteristiche sono veramente speciali: della resistenza abbiamo già accennato. Lo smartwatch ha superato i test militari USA per la resistenza termica, agli urti e all’acqua. L’altra caratteristica unica è la presenza di una particolare lente che trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria che in questo modo raggiunge quasi un mese di autonomia.

Il Garmin fenix 7X Solar stupisce anche per le funzionalità nella vita di tutti i giorni. Per gli amanti dello sport ci sono una trentina di app dedicate a tutte le attività più praticate, a partire dalla corsa, al ciclismo, passando per il nuoto, il canottaggio e le escursioni. Trovi app anche per gli sport più avventurosi come lo sci alpinismo, lo snowboard, il surf e la mountain bike. Per ognuno di questi trovi delle funzionalità ad hoc che fanno affidamento anche all’ottimo chip GPS che permette di localizzare la tua posizione in pochissimo tempo. Per chi fa sport a livello agonistico, ci sono anche delle funzioni che tengono conto del tuo livello di allenamento e dell’eventuale passo che puoi sostenere in una gara.

Oltre alle attività sportive, ci sono anche tantissime funzioni utili per tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Ogni mattina ricevi un report con la panoramica del sonno, il livello di recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità cardiaca. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca puoi monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e l’orologio ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. C’è anche la funzione che monitora il tuo respiro e il tuo livello di stress quotidiano.

Per la vita di tutti i giorni ci sono delle funzioni molto utili, come ad esempio Smart Notification che ti mostra i messaggi e le chiamate in entrata direttamente sul polso, oppure Garmin Pay che ti permette di pagare il conto al ristorane o la spesa direttamente dal polso.

