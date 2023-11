Garmin fenix 7X Solar al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Fonte foto: Garmin

Gli smartwatch sono tra i prodotti più desiderati di questo Black Friday 2023 di Amazon e in promo trovi tanti modelli differenti. A catturare l’attenzione, però, ci sono sempre i prodotti più costosi e con le caratteristiche più particolari. Un esempio sono gli orologi smart di Garmin, dispositivi unici nel loro genere grazie a funzionalità speciali che li rendono utilissimi in tantissime situazioni diverse. Tra questi smartwatch troviamo sicuramente il Garmin fenix 7X Solar, dispositivo uscito sul mercato da pochissimi mesi e che per il Black Friday lo trovi a un prezzo eccezionale: il merito è dello sconto del 35% che ti fa risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon.

Quale è la particolarità di questo smartwatch? Lo si intuisce già dal nome. Grazie alla presenza di una particolare lente disposta sulla scocca, il Garmin fenix 7X Solar cattura i raggi solari e li "trasforma" in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia supera i 30 giorni e fa diventare questo smartwatch praticamente inesauribile. Ma non finisce qui. È realizzato anche con materiali super resistenti e lo puoi utilizzare per fare trekking o per andare a esplorare i boschi o in montagna. Insomma, un orologio che non ha nulla da invidiare all’Apple Watch Ultra 2 e che per alcuni versi è anche migliore. Approfitta di questa super promo e fai un acquisto eccezionale.

Garmin fenix 7X Solar: prezzo, offerta e sconto Black Friday Amazon

Un prezzo mai visto prima per il Garmin fenix 7X Solar. Oggi lo trovi con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 548,54€, minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e una delle migliori offerte online per un dispositivo di questo genere. Il risparmio è davvero esagerato e sfiora i 300€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 109,71€ al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni.

Garmin fenix 7X Solar: le caratteristiche tecniche

Il Garmin fenix 7X Solar è uno smartwatch che ti sorprende per la ricchezza delle funzionalità che mette a disposizione. A partire proprio da quella di cui ti abbiamo già parlato: la presenza di una particolare lente sulla scocca che trasforma la luce del sole in energia extra per la batteria e permette allo smartwatch di avere un’autonomia fino a 37 giorni, un vero record per un dispositivo di questo genere. Inoltre, il wearable è realizzato con materiali super resistenti e ha superato i test di grado militare USA: resiste alla cadute, agli sbalzi di temperatura, ai graffi ed è anche impermeabile. Lo schermo ha una grandezza di 1,4" e si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole.

Essendo uno smartwatch, non possono mancare le app per lo sport. Trovi più di 20 app per lo sport già pre-caricate tra cui tutte quelle più praticate: corsa, ciclismo, nuoto, trail running, escursione, trekking, canottaggio, sci, golf e molto altro ancora. Per gli sport più avventurosi come lo sci, il surf e la mountan bike, lo smartwatch offre anche statistiche avanzate che ti permettono di capire le tue performance. Per gli amanti dello sport ci sono tutta una serie di funzionalità che rendono più semplice e scientifico l’allenamento e ti aiutano a preparare le gare amatoriale o semi-professionistiche.

Non manca il GPS integrato che ti permette l’accesso a tutta una serie di app con le mappe dei percorsi per il trekking o per andare in montagna. Per aiutarti a orientare quando l’illuminazione è scarsa, l’orologio è dotato anche di una comodissima torcia. Non mancano i sensori che tengono sotto controllo il tuo stato di salute. Ogni mattina ricevi un report con una panoramica generale sul sonno (c’è anche il monitoraggio avanzato con consigli su come riposare meglio e le statistiche su come hai riposato), sul recupero e sulla variabilità della frequenza cardiaca. Inoltre, i sensori ti aggiornano in tempo reale sul battito cardiaco e sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Chiudiamo con un paio di funzionalità molto utili. Collegando l’orologio allo smartphone puoi ricevere le notifiche delle chiamate in entrata direttamente sul polso, mentre l’app Garmin Pay ti permette di pagare il conto al ristorante o la spesa senza dover tirare fuori la carta di credito ma solamente avvicinando l’orologio al POS.

