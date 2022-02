Lo smartwatch "camionista"

Garmin ha presentato la nuova linea di smartwatch Instinct 2, dedicata a chi vive molto all’aria aperta, fa sport estremi o, in generale, ha bisogno di un orologio smart molto robusto. Anche la seconda versione di Instinct è disponibile in versione Solar, cioè con il piccolo pannello fotovoltaico integrato che offre una ricarica illimitata, a patto che si rispetti l’esposizione ad una buona luce solare per almeno 3 ore.

Il design dei nuovi Garmin Instinct 2 riassume tratti sportivi e pensati per chi trascorre molte ore all’aperto, ma anche funzioni utili per chi trascorre molte ore alla guida, pensiamo a chi lavora nel settore trasporti e logistica, ad esempio. Sono state presentate diverse varianti, ognuna delle quali va a soddisfare esigenze specifiche: Standard, Camo, Tactical, Surf e Dezl. La versione Surf, ad esempio, è pensata per gli amanti degli sport acquatici come surf, windsurf e kiteboard e mostra i dati sulle maree, mentre la versione Dezl è pensata per monitorare i parametri di salute degli autotrasportatori e per aiutarli a mantenere uno stile di vita sano.

Garmin Instinct 2: caratteristiche tecniche generali

Tutte le versioni di Garmin Instinct 2 hanno display protetto da vetro rinforzato e rispettano lo standard MIL810, sono impermeabili fino a 100 metri di profondità e hanno un design decisamente “rugged“. Non sono decisamente gli smartwatch più eleganti sul mercato, ma sono tra i più resistenti.

Anche i nuovi Instinct 2 hanno accesso allo store Connect IQ e a tutte le funzioni per il monitoraggio della salute e attività sportiva e integrano Garmin Pay per effettuare pagamenti contactless avvicinando lo smartwatch a un POS. Tutti i modelli sono molto personalizzabili, scegliendo tra oltre 240 combinazioni di cinturini e casse grazie al servizio Your Watch, Your Way.

Garmin Instinct 2 versione Standard

E’ la versione base ma robusta, adatto a lui e a lei, con cassa da 40 o 45 mm. Tra le varie funzioni disponibili citiamo il monitoraggio del sonno, il calcolo dello stress, la stima della “batteria corporea" (un valore poco scientifico, ma molto facile da capire per l’utente), l’analisi della frequenza cardiaca, rilevamento Vo2 Max, tempo di recupero dopo un allenamento, tracking degli allenamenti HIIT, rilevamento incidenti, monitoraggio ciclo mestruale e fasi della gravidanza. Prezzo: da 349,99 euro.

Garmin Instinct 2 – Standard – Cassa da 45 mm

Garmin Instinct 2 versione Camo

Progettato per attività outdoor come escursioni con gli sci, trekking o mountain bike, grazie all’accesso a più sistemi satellitari di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo) è possibile monitorare con precisione ambienti impervi e inaccessibili.Grazie alla funzione percorso Trackback è possibile tornare facilmente al punto di partenza. Infine, per gli appassionati di mountainbike, è possibile tenere traccia delle difficoltà del sentiero e delle fluidità della discesa. Prezzo: da 399,99 euro.

Garmin Instinct 2 – Camo – Cassa da 45 mm

Garmin Instinct 2 versione Tactical

Utili per chi si muove in ambiti di tipo militare o deve affrontare sfide decisamente impegnative: infatti le funzioni tattiche includono la compatibilità con visori notturni. E’ prevista la modalità Stealth, ossia ci si può rendere invisibile interrompendo memorizzazione e condivisione della posizione GPS, disattivando anche comunicazioni e connessione wireless. Il GPS dual position garantisce consapevolezza della propria posizione mentre con la funzione Kill Switch è possibile cancellare immediatamente tutte le informazioni dell’utente. Prezzo: da 499,99 euro.

Garmin Instinct 2 – Tactical – Cassa da 45 mm

Garmin Instinct 2 Edizione Surf

In Garmin Instinct 2 Surf sono presenti funzionalità sotto forma di widget dedicate agli sport acquatici come surf, windsurf e kiteboard, quindi è possibile conoscere dalle condizioni meteo del mare, ai venti alle maree e con la funzione e compatibilità con Surfline Sessions è possibile rivedere le proprie performance. Prezzo: 499,99 euro.

Garmin Instinct 2 – Surf – Cassa da 45 mm

Garmin Instinct 2 Edizione dezl

Progettato per essere robusto e efficiente, è il compagno di chi passa lunghe ore su strada, come i camionisti. Infatti invia notifiche per gli orari delle soste obbligatorie ed evita la fila alle casse con i pagamenti contactless Garmin Pay. Propone allenamenti progettati per adattarsi alla durata standard delle soste. Prezzo: 399,99 euro.