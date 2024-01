Garmin presenta lo smartwatch Lily 2 e la fascia cardio HRM-Fit

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Garmin ha presentato ufficialmente il nuovo smartwatch Garmin Lily 2 (in foto), un dispositivo elegante, potente e con tantissime funzioni per prendersi cura del proprio benessere, e la fascia cardio HRM-Fit da agganciare direttamente al reggiseno sportivo.

Parliamo di due nuovi dispositivi dedicati alle donne e alla loro salute, che offrono un sistema completo per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva, senza rinunciare a un design molto curato e tante caratteristiche interessanti grado di rispondere efficacemente a tutte le esigenze degli utenti.

Garmin Lily 2: scheda tecnica e prezzo

Garmin Lily 2 ha un display in bianco e nero da 1×0,84 pollici, con risoluzione 240×201 pixel. A Protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3, ottimo per resistere a graffi e urti accidentali.

Sono molte le funzioni a disposizione, tra cui il monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, il controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo della sedentarietà e il livello di idratazione con relativi avvisi. Non mancano, naturalmente, il monitoraggio della qualità del sonno o dello stress, con la possibilità di ricevere consigli e utilissimi esercizi per la respirazione.

Presenti anche funzionalità specifiche per la salute delle donne con il monitoraggio il ciclo mestruale (inserendo i dati richiesti dal device come quelli sull’ultima mestruazione e sui sintomi fisici ed emotivi) e la gravidanza.

Le caratteristiche dedicate all’attività sportiva, invece, comprendono la Body Battery, per visualizzare i livelli di energia durante il giorno e scoprire quando è il momento migliore per allenarsi, il controllo degli allenamenti indoor (come la corsa sul tapis roulant), quello per le attività per il benessere (corsa, camminata, pilates), la corsa all’aperto, il controllo delle attività Dance Fitness e, grazie alla resistenza dello smartwatch fino a 5 ATM, il nuoto in piscina.

Collegando lo smartwatch al proprio smartphone tramite Bluetooth e utilizzando l’applicazione Garmin Connect, è possibile controllare tutti i dati registrati dal device e gestirli in modo preciso e puntuale.

Non mancano nemmeno le funzioni più classiche per device del genere come la possibilità di ricevere le notifiche dal proprio device, il Morning Report (con una panoramica sull’attività fisica, il meteo e le notizie del giorno), la gestione della musica in riproduzione e la funzione Trova il mio dispositivo. Se si acquista il Garmin Lily 2 nella versione Classic è possibile anche utilizzare i servizi di pagamento contactless Garmin Pay.

Infine, l’autonomia dichiarata dall’azienda produttrice è di circa cinque giorni, con un utilizzo moderato.

Il nuovo Garmin Lily 2 è già disponibile sul sito ufficiale in diverse versioni:

Garmin Lily 2 (cinturino in silicone e nylon): 279,99 euro

Garmin Lily 2 Classic: 299,99 euro

Garmin Lily 2 Classic con Garmin Pay: 349,99 euro.

Garmin HRM-Fit: scheda tecnica e prezzo

Al fianco dei nuovissimi Garmin Lily, l’azienda produttrice ha annunciato anche la fascia cardio per le donne HRM-Fit, che consente in modo facile e veloce di monitorare diverse attività.

Tra le principali funzioni di questo device ci sono: il monitoraggio della frequenza cardiaca con le relative variazioni, le performance per diverse attività sportive come corsa e camminata, le calorie bruciate e l’intensità degli allenamenti.

Anche questo dispositivo può essere collegato via Bluetooth all’app Garmin Connect e aiutare gli utenti a tenere traccia dei progressi negli allenamenti e nell’archiviazione puntuale di tutti i dati registrasti.

Stando alle indicazioni del produttore, l’autonomia dichiarata è fino a 12 mesi, con 1 ora di utilizzo al giorno.

Garmin HRM-Fit è già disponibile sul sito ufficiale di Garmin al prezzo suggerito di 159,99 euro.