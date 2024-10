Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato il debutto del nuovo Lily 2 Active, ultimo arrivato della gamma di smartwatch del brand che offre una sincronizzazione completa con lo smartphone e il monitoraggio della salute e dell’allenamento, con una raccolta costante dei dati sfruttando i sensori integrati. Lily 2 Active ha un nuovo design e si rivolge, in particolare, al pubblico femminile.

Garmin Lily 2 Active: caratteristiche

Il nuovo Lily 2 Active è un’evoluzione del modello precedente a cui aggiunge il GPS integrato, per la rilevazione della posizione in tempo reale e in modo indipendente dai dati di geolocalizzazione dello smartphone, e alcune funzioni dedicate alla salute.

Il modello può essere abbinato a smartphone Android ed iPhone, e gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i dati raccolti dal dispositivo tramite l’app Garmin Connect. C’è anche la possibilità di sfruttare i pagamenti contactless Garmin Pay. Sono incluse anche funzioni di sicurezza, come il rilevamento degli incidenti, con l’invio della posizione in tempo reale ai contatti di emergenza scelti.

Per quanto riguarda l’autonomia, sfruttando la batteria integrata (ricaricabile tramite il caricabatterie proprietario Garmin) è possibile sfruttare un’autonomia fino a 9 giorni mentre con la modalità GPS è possibile utilizzare il dispositivo per 9 ore di fila. La scocca è realizzata in alluminio anodizzato.

Lo smartwatch ha un display da 25,4 mm x 21,3 mm con risoluzione di 240 x 201 pixel. Il pannello, protetto da vetro Cornig Gorilla Glass 3, è a cristalli liquidi e in bianco e nero a 16 livelli. Il peso del dispositivo, senza cinturino, è di 29 grammi e lo smartwatch si adatta a polsi con circonferenza di 110-175 mm.

Lily 2 Active include varie funzionalità per il monitoraggio della salute come Body Battery, per tenere sotto controllo i livelli di energia durante il giorno, Punteggio del sonno, per il monitoraggio del sonno, e Monitoraggio del fitness, con la raccolta di dati come i passi giornalieri, le calorie bruciate e altro ancora.

C’è anche la funzione Health Snapshop, che consente di effettuare una sessione di 2 minuti di monitoraggio completo, per la raccolta di vari parametri della salute dell’utente. Presenti anche le funzioni per il monitoraggio della salute della donna.

Garmin Lily 2 Active: prezzo e disponibilità

Il nuovo smartwatch di Garmin arriva subito sul mercato ed è acquistabile al prezzo di 349,99 euro direttamente dal sito ufficiale. Lily 2 Active è disponibile nelle colorazioni Lunar Gold con cinturino in silicone Bone, Silver con cinturino in silicone Purple Jasmine e Jasper Green con cinturino in silicone Jasper Green. Per il momento, solo la versione Silver è disponibile con consegna in pochi giorni lavorativi (per le altre c’è da aspettare qualche settimana).