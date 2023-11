Fonte foto: Garmin

Garmin annuncia il nuovo smartwatch Garmin Quatix 7 Pro per chi ama la vita in barca. Il dispositivo ha numerose caratteristiche tecniche specifiche per chi ama il mare e la pesca di superficie, oltre alle funzioni classiche degli smartwatch moderni e a quelle per la misurazione dei parametri corporei e dell’attività sportiva. Lo smartwatch è già in vendita, con un prezzo consono alla sua scheda tecnica da piena fascia alta.

Garmin Quatix 7 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartwatch di Garmin ha un display circolare dotato di pannello AMOLED e diametro di 1,3 pollici, con lente in zaffiro antigraffio. Il display ha la modalità RedShift che consente di virare il colore del pannello verso il rosso, con varie sfumature cromatiche che, oltre a modificare l’aspetto del display, riducono il disturbo nelle ore serali e in particolare durante il sonno.

La cassa è da 47 mm ed è stata avvitata con un sistema di serraggio ad alta pressione a campana, che garantisce una resistenza fino a 100 metri di profondità. La cassa ha anse da 22 mm, con meccanismo di sgancio QuickFit per facilitare il cambio del cinturino. I pulsanti laterali sono ben 5, realizzati in acciaio. A ore 12, sulla cassa, c’è una torcia LED con diverse modalità di illuminazione.

Garmin Quatix 7 Pro ha una app per monitorare la navigazione a vela e la nuova app Trolling Motor Remote che consente il controllo, direttamente dal polso, dei motori elettrici Garmin Force utilizzati per mantenere la barca ancorata ad una posizione fissata tramite GPS, anche senza gettare l’ancora.

C’è poi l’app Fish Forecast, che in base ai movimenti del sole e della luna indica agli amanti della pesca il momento migliore per le battute. Il rilevamento della posizione è sempre molto preciso grazie al GPS multibanda e alla tecnologia SatlQ. Garmin Quatix 7 Pro mette a disposizione anche tante funzionalità smart, con una completa integrazione con lo smartphone (Android o iPhone) per notifiche, chiamate, messaggi, mail.

Ci sono anche oltre 30 app per lo sport già precaricate ed è possibile sfruttare vari sistemi per il monitoraggio di salute e benessere, con funzionalità avanzate come il monitoraggio del sonno, della percentuale di ossigeno nel sangue (tecnologia Pulse Ox) e altro ancora. C’è anche la possibilità di pagamento tramite chip NFC e GarminPay, registrando una carta. La memoria interna è di 32 GB.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 16 giorni in modalità smartwatch. Con la modalità Always On del display, però, l’autonomia si riduce a 6 giorni mentre con il GPS ci sono fino a 42 ore di autonomia (con Always On attivo).

Garmin Quatix 7 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Garmin Quatix 7 Pro è disponibile da subito al prezzo di 999,99 euro. Attualmente, dallo store ufficiale, è previsto un tempo di consegna di 2-3 settimane. La distribuzione è ancora in fase iniziale, nel corso delle prossime settimane sarà possibile acquistare lo smartwatch anche tramite i rivenditori autorizzati.