Garmin, questo è lo smartwatch che devi comprare oggi: costa pochissimo

Fonte foto: Garmin

Come iniziare al meglio questa giornata se non con un’offerta speciale e al minimo storico? Ogni giorno su Amazon troviamo nuove offerte con sconti speciali e con l’avvicinarsi del Natale bisogna anche cominciare a pensare ai regali. Per questo motivo sul sito di e-commerce è stato esteso il periodo di reso gratuito fino al 31 gennaio 2024: acquisti oggi e lo regali il 25 dicembre e poi hai tutto il tempo per restituirlo. Dopo questa breve parentesi torniamo al focus principale dell’articolo: la promo speciale disponibile oggi sul sito di e-commerce per il Garmin Venu Sq 2, uno smartwatch pensato per la vita quotidiana, in offerta al minimo storico. Il merito è dello sconto del 33% che ti fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Cosa chiedere di più?

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’orologio smart di Garmin ha tutte le caratteristiche che si richiedono solitamente a un dispositivo di questo genere: funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, uno schermo grande e con un’ottima luminosità e anche una batteria che dura più giorni. I profili sport disponibili sono più di 25 e puoi tenere sotto controllo diverse statistiche avanzate che ti aiutano a capire il tuo livello di performance. In ogni istante puoi conoscere la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa se viene rilevato qualche dato anomalo.

Garmin Venu Sq 2

Garmin Venu Sq 2: prezzo, sconto e offerta Amazon

Offerta imperdibile per il Garmin Venu Sq 2. Oggi lo trovi a un prezzo di 199€ con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per un dispositivo che difficilmente trovi scontato e, quindi, l’offerta di oggi assume anche più valore. Il risparmio è di circa 100€ e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come per tutti gli acquisti fatti in questo periodo, il tempo per il reso gratuito è stato esteso fino al 31 gennaio. Quindi hai tutto il tempo per testarlo a fondo oppure per acquistarlo in vista di Natale.

Garmin Venu Sq 2

Garmin Venu Sq 2: caratteristiche e funzionalità

Un orologio completo, versatile e pensato per la vita di tutti giorni. Il Garmin Venu Sq 2 è il classico smartwatch creato per sostituire gli orologi analogici: il design ricorda vagamente quello di un Apple Watch ed è dotato di uno schermo grande e con un’ottima luminosità. Sulle vare schermate hai a disposizione tutte le informazioni di cui hai bisogno: dall’orario, ai passi effettuati, alle calorie bruciate fino alle statistiche avanzate per la salute e l’attività fisica.

Parlando proprio di salute, lo smartwatch ha una serie di funzionalità pensate per monitorare costantemente diversi parametri vitali. I sensori nascosti sotto la scocca ti forniscono dati in tempo reale sulla frequenza cardiaca, sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue e grazie alla funzione "Health Snapshot", in soli due minuti è in grado di farti un check completo sulla tua salute, compresa la variabilità delle frequenza cardiaca. Non mancano, poi, altre funzioni utili come il monitoraggio del sonno con relativo punteggio, il rilevamento dello stress e anche esercizi di respirazione ad hoc. Per le donne c’è il monitoraggio del ciclo mestruale e di un’eventuale gravidanza.

Per gli amanti dell’attività fisica, le attività pre-caricate sono più di 20, tra cui tutte quelle più praticate a partire dalla corsa, dal ciclismo e dagli allenamenti a corpo libero. C’è anche l’app per gli allenamenti HIIT e hai la massima libertà per la personalizzazione. Il Garmin Coach, invece, ti aiuta a migliorare le tue performance nella corsa e a preparare gare agonistiche o semi-professionali.

Chiudiamo con le ultime caratteristiche utile. Puoi collegare lo smartwatch allo smartphone e ricevere direttamente sul tuo polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrate. Con l’app Garmin Pay puoi pagare in modalità contactless il conto al ristorante o la spesa. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Garmin Venu Sq 2