Garmin Venu Sq 2 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Garmin fa debuttare il suo nuovo smartwatch Venu Sq 2 e la variante Venu Sq 2 Music, device che porta nel panorama degli indossabili dell’azienda una ventata di novità. I due modelli di orologio intelligente hanno uno schermo touch e una serie di caratteristiche tecniche molto interessanti.

Rispetto al modello precedente, il nuovo Garmin Venu Sq 2 gode di una durata della batteria molto più lunga e dimensioni dello schermo (rettangolare) più grandi (anche se di pochissimo). Il corpo dello smartwatch presenta materiali in alluminio e il dispositivo offre numerose funzioni dedicate al monitoraggio della salute (anche della donna) e dell’attività fisica. Per questo il nuovo Garmin Venu Sq 2 è un device adatto particolarmente a chi pratica sport e vuole avere un prodotto, tra l’altro, dotato di sensori per tracciare, attraverso i sistemi satellitari, la localizzazione anche in zone remote.

Garmin Venu Sq 2: caratteristiche tecniche

Il display del nuovo smartwatch di Garmin è un AMOLED da 1,41" dotato di modalità always-on opzionale e vetro in Gorilla Glass 3. Il look di questo dispositivo è molto accattivante e presenta una cornice in alluminio con rivestimento in fibra di polimero rinforzato, mentre i cinturini del Garmin Venu Sq 2 sono in silicone.

La batteria del device può durare sino a 12 giorni, mentre in modalità GPS fino a 26 ore.

Garmin Venu Sq 2 può monitorare la frequenza cardiaca e mandare avvisi se registra una frequenza anomala, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), il ciclo mestruale, può misurare l’idratazione della pelle, lo stress e monitorare il sonno, mandare promemoria per il rilassamento.

Oltre a sistemi satellitari per la localizzazione (GPS, Galileo e GLONASS), su Venu Sq 2 c’è l’accelerometro, il termometro, il sensore di luce ambientale. Il Garmin Venu Sq 2 offre anche funzioni per il rilevamento delle attività sportive ed è impermeabile fino a 50 metri.

Oltre al modello base, Garmin ha anche annunciato la variante Venu Sq 2 Music Edition, con più memoria interna per archiviare più canzoni (500 al massimo), che può essere sincronizzato al proprio account su Spotify, Amazon Music o Deezer.

Venu Sq 2: quanto costa

Il Venu Sq 2 arriva sul mercato al prezzo di 269,99 euro, mentre la versione Venu Sq 2 Music Edition a 299,99 euro. Entrambi i prodotti sono già disponibili sia sul sito ufficiale di Garmin che su Amazon.