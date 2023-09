Fonte foto: Garmin

Garmin rinnova la sua famiglia di smartwatch portando al debutto il nuovo Garmin Vivoactive 5. Si tratta di un nuovo modello ricco di funzionalità smart e ideale anche come supporto per l’allenamento e il monitoraggio del proprio stato di salute. Lo smartwatch arriva sul mercato in un’unica versione, proposta in diverse colorazioni, già acquistabile (ma con consegna non immediata, come vedremo).

Garmin Vivoactive 5: caratteristiche tecniche

Il nuovo Garmin Vivoactive 5 è disponibile con un display AMOLED circolare, con diametro di 1,2 pollici e risoluzione di 390×390 pixel. C’è una sola versione, da 42 mm, che sostituisce le opzioni da 40 mm e 45 mm.

La scocca è in alluminio anodizzato mentre il vetro è Gorilla Glass 3. Il cinturino, invece, è in silicone. Il nuovo modello di Garmin pesa 26 grammi (36 grammi considerando anche il cinturino) ed è utilizzabile in abbinamento ad uno smartphone Android oppure a un iPhone, grazie all’app Garmin.

Molto interessanti anche i dati sull’autonomia dichiarati dall’azienda. Il Garmin Vivoactive 5, infatti, è in grado di funzionare per 11 giorni in Modalità Smartwatch. Con la Modalità risparmio energetico, invece, si può arrivare fino a 21 giorni di utilizzo.

Tra le specifiche troviamo anche 4 GB di memoria interna, il GPS, e l’impermeabilità fino a 5 ATM. Grazie al chip integrato, è possibile utilizzare il dispositivo anche per i pagamenti contactless con Garmin Pay.

Il nuovo smartwatch di Garmin è, naturalmente, in grado di offrire un monitoraggio completo della salute e dell’allenamento. Con il device è possibile tenere sotto controllo la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturazione di ossigeno nel sangue, il sonno e vari altri parametri.

Tra i vari strumenti di monitoraggio troviamo il Morning Report, che fornisce una serie di informazioni all’utente sul suo stato di salute ogni mattina. C’è anche la modalità Wheelchair, pensata per assistere le persone in carrozzina a svolgere attività fisica e a tenere sotto controllo il proprio stato di salute.

Queste funzionalità sono integrate anche dai recenti Garmin Venu 3 e Venu 3S, che però costano di più.

Garmin Vivoactive 5: prezzi e disponibilità

Il nuovo Garmin Vivoactive 5 è già acquistabile, sullo store di Garmin, ma con consegna tra 3-5 settimane. Acquistando adesso il dispositivo, quindi, la consegna è prevista per il prossimo mese di ottobre quando, molto probabilmente, comparirà anche su Amazon e altri store online.

Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni (tutte abbinate a un cinturino in silicone). Il prezzo di listino per il mercato italiano del nuovo Vivoactive 5 è di 299,99 euro. Acquistandolo tramite lo store ufficiale c’è anche la possibilità di pagare in 3 rate. Nelle prossime settimane, in ogni caso, lo smartwatch dovrebbe essere disponibile anche presso diversi altri rivenditori, sia online che nei negozi fisici.