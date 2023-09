Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Garmin ha annunciato il lancio dei nuovi smartwatch Garmin Venu 3 e Garmin Venu 3S. I due modelli sono un’evoluzione diretta della generazioneprecedente, composta da Venu 2 e Venu 2S, con diversi aggiornamenti alle specifiche tecniche e alle funzionalità per il monitoraggio della salute.

Garmin Venu 3 e Venu 3S: caratteristiche tecniche

I nuovi smartwatch di Garmin sono disponibili in due versioni, una da 41 mm e una da 45 mm. C’è, però, una differenza per quanto riguarda la dimensione del display circolare.

Il Venu 3 ha un display AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione di 454×454 pixel mentre per il Venu 3S c’è sempre un pannello AMOLED ma da 1,2 pollici, con risoluzione di 390×390 pixel. In entrambi i casi il display è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Rispetto ai modelli precedenti, i Garmin Venu 3 e 3S hanno nuove funzionalità per il monitoraggio della salute. Tra le novità c’è anche una funzione per tenere sotto controllo l’attività fisica e lo stato di salute delle persone in sedia a rotelle.

Questa modalità, esclusiva per la serie Venu 3 come confermato da Garmin, tiene traccia delle spinte alle ruote date dall’utente invece che dei passi.

Migliora anche il tracciamento del sonno, che monitora ora anche i riposi diurni di breve durata e offrendo metriche dettagliate sul sonno e consigli per migliorare il riposo. I dispositivi invieranno un Morning Report (personalizzabile dall’utente) con anche tutte le informazioni utili sulla qualità del sonno e sul livello di recupero stimato.

Tra le specifiche tecniche, inoltre, i nuovi smartwatch di Garmin includono un microfono e uno speaker, per la gestione delle chiamate tramite lo smartphone abbinato. È anche possibile utilizzare l’assistente vocale dello smartphone.

Da notare anche la presenza di 8 GB di spazio di archiviazione e del chip NFC, utilizzabile per i pagamenti. Gli smartwatch sono impermeabili fino a 5 ATM.

Garmin Venu 3 e Venu 3S: prezzi

I nuovi Garmin Venu 3 e Venu 3S sono già in vendita, anche in Italia: sono disponibili direttamente su Amazon, con consegne a partire dalla prossima settimana, in diverse colorazioni.

Il prezzo per il mercato italiano è di 499,99 euro, per tutte le varianti (non c’è distinzione tra le versioni da 41 mm e 45 mm).

