Gemini si prepara a ricevere le funzioni di Google Astra. Ecco cosa cambia

Google punta a integrare Project Astra in Gemini Live garantendo nuove funzioni AI agli utenti: ecco di cosa si tratta e quali sono le novità in arrivo

Fonte foto: Mehaniq / Shutterstock

Google continua il suo lavoro di sviluppo per Gemini Live, con l’obiettivo di rendere la sua intelligenza artificiale ancora più completa ed efficiente, andando a soddisfare le esigenze degli utenti. Dopo aver rilasciato nuove funzioni per Google Vids nei giorni scorsi, ora Big G punta a introdurre una serie di novità per la sua suite di prodotti basati sull’intelligenza artificiale.

Con l’arrivo di Project Astra, l’AI sarà in grado di “vedere” le immagini sullo schermo dello smartphone oppure le immagini inquadrate dalle fotocamere del device, riuscendo a rispondere a domande e a fornire informazioni in merito ai dati rilevati. Poche ore fa un primo leak su questa funzione è apparso su Reddit, andando a confermare quanto mostrato in anteprima in occasione dell’ultima edizione del Mobile World Congress; subito dopo sono arrivate anche le dichiarazioni ufficiali di Google.

Cosa potrà fare Gemini

Grazie all’implementazione di Project Astra, Gemini Live diventerà ancora più completo. L’intelligenza artificiale di Google sarà in grado di “leggere” cosa succede sullo schermo, andando a rispondere a eventuali richieste da parte degli utenti in merito a immagini, testi e qualsiasi altro elemento visualizzato dal display dello smartphone.

Con la funzione video live, invece, Gemini riesce ad analizzare il flusso video della fotocamera, con un’analisi in tempo reale. In questo modo, l’AI può rispondere a domande di ogni genere, andando a fornire informazioni dettagliate in merito a quanto l’utente sta riprendendo con il suo dispositivo.

Come usare le nuove funzioni

Le nuove funzioni di Gemini sono in fase di rilascio e Google potrebbe renderle disponibili anche in Italia nel corso delle prossime settimane. Le prime conferme sulla disponibilità delle nuove funzioni arrivano dagli Stati Uniti che, come al solito, rappresentano il primo mercato in cui il colosso di Mountain View rilascia le sue novità AI.

Come detto, in ogni caso, si tratta di una questione di settimane o, al massimo, di pochi mesi. Google sta accelerando lo sviluppo delle sue funzioni AI e ha tutto l’interesse ad arricchire l’ecosistema di Gemini, anche in considerazione della forte concorrenza che si sta sviluppando nel settore. In quest’ultimo periodo, infatti, Big G ha rilasciato nuove funzioni a base di intelligenza artificiale con un ritmo molto elevato e, chiaramente, l’implementazione di Project Astra rientra tra i prossimi step del programma di crescita.

Per utilizzare le funzionalità di Gemini Live sarà necessario, in ogni caso, poter accedere a Gemini Advanced e, quindi, avere un abbonamento Google One AI Premium oppure uno degli altri abbonamenti che consente l’accesso a tutte le funzioni AI di Google.